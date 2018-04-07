В Свободном построят комплекс по производству бетона

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К осени 2018 года в ТОР «Свободный» построят комплекс по производству бетона на базе немецкой установки Liebherr Betomix. Он будет поставлять 100 000 кубических метров бетона в год. Стоимость проекта более 90 миллионов рублей.

Новый резидент ТОР «Свободный» – компания «Смена». По словам резидента, уже ведутся переговоры о поставках бетона. Комплекс даст работу 19 работникам. С развитием комплекса штат увеличится до 35 человек.

Как рассказал директор компании Дмитрий Козловцев, проект обеспечен сырьевой базой, добыча песка и щебня находится в достаточной близости от производственной площадки бетонорастворного узла. Цемент и химические добавки доставят железнодорожным транспортом. К лету установят и закончат монтаж необходимого оборудования. При комплексе откроется лаборатория по проверке качества продукции.

«Громадная стройка в Амурской области требует новых строительных компаний. До 2021 года потребность в бетоне составит почти миллион кубов. Поэтому при выборе места выбор пал на ТОР "Свободный". Средства, сэкономленные благодаря освобождению от налога на прибыль и имущество, будут направлены на развитие инфраструктуры комплекса», – отметил резидент.

Сейчас инвестор решает проблему строительства линии электроснабжения. Водоснабжением инвестор обеспечит себя с помощью бурения и подачи воды из скважин, сообщает пресс-служба областного агентства по привлечению инвестиций.