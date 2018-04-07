Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:13 1

В Свободном построят комплекс по производству бетона

В Свободном построят комплекс по производству бетона
Фото: stroypuls.ru

К осени 2018 года в ТОР «Свободный» построят комплекс по производству бетона на базе немецкой установки Liebherr Betomix. Он будет поставлять 100 000 кубических метров бетона в год. Стоимость проекта более 90 миллионов рублей.

Новый резидент ТОР «Свободный» – компания «Смена». По словам резидента, уже ведутся переговоры о поставках бетона. Комплекс даст работу 19 работникам. С развитием комплекса штат увеличится до 35 человек.

Как рассказал директор компании Дмитрий Козловцев, проект обеспечен сырьевой базой, добыча песка и щебня находится в достаточной близости от производственной площадки бетонорастворного узла. Цемент и химические добавки доставят железнодорожным транспортом. К лету установят и закончат монтаж необходимого оборудования. При комплексе откроется лаборатория по проверке качества продукции.

«Громадная стройка в Амурской области требует новых строительных компаний. До 2021 года потребность в бетоне составит почти миллион кубов. Поэтому при выборе места выбор пал на ТОР "Свободный". Средства, сэкономленные благодаря освобождению от налога на прибыль и имущество, будут направлены на развитие инфраструктуры комплекса», – отметил резидент.

Сейчас инвестор решает проблему строительства линии электроснабжения. Водоснабжением инвестор обеспечит себя с помощью бурения и подачи воды из скважин, сообщает пресс-служба областного агентства по привлечению инвестиций.

Просмотров всего: 318

#производство #Свободный #экономика

распечатать


Экономика 9

На Дальнем Востоке неэффективные ТОР в 2018 году закроют
Власть 17

Миллер, Колокольцев, Ротенберг и другие попали в новый санкционный список США
Происшествия 1

Соседка погибшей в пожаре жительницы Свободного рассказала подробности трагедии
Происшествия 4

Женщина в Свободном насмерть забила трубой знакомого
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    3 часа назад

    А то что на ТОР ПРИАМУРСКАЯ площадка с.Березовка стоит просто так С-Технология, у которой оказался никому не нужный бетон....даже Китаю не смущает? На одни грабли дважды зачем-то?!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь