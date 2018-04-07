На льготные авиаперевозки для Дальнего Востока выделят еще полмиллиарда рублей

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Правительство России приняло решение о выделении дополнительных средств на программу субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны. Полмиллиарда рублей дополнительно выделяется из Резервного фонда правительства России.

Об этом заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», по информации Юрия Трутнева ежегодное финансирование программы билетов по спецтарифу сокращается. Он дал распоряжение разобраться в этой ситуации.

В благовещенских авиаагентствах практически не осталось льготных билетов. Все места на летние рейсы раскупили в первые два дня. В некоторых агентствах сообщали, что в этом году льготных билетов было очень мало.

«Правительством дано поручение дополнительно в этом вопросе разобраться. Уже прошло совещание у председателя правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева. Первый шаг в этом направлении сделан. Полмиллиарда рублей дополнительно выделяется из Резервного фонда правительства России на субсидирование авиаперевозок на дальневосточном направлении в 2018 году. Поручение такое правительством дано», – сказал Александр Галушка.

Сегодня в программе субсидирования воздушных перевозок с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно задействованы семь авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

«Программа требует увеличения финансирования. Будем работать над ее дальнейшим развитием», – добавил министр.

На субсидирование пассажирских перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда в 2018 году из федерального бюджета выделено 3,8 миллиарда рублей, из них 2,9 миллиарда – для Дальнего Востока, сообщает Минвостокразвития.