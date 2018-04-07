8,5 тысячи объектов в России проверили на пожарную безопасность
После трагедии, случившейся в Кемерове, специалисты МЧС совместно с прокуратурой провели по всей стране комплексные проверки пожарной безопасности в более чем 8,5 тысячи объектах с массовым пребыванием людей.
В список проверок попали торговые и торгово-развлекательные комплексы, музеи, галереи, библиотеки, магазины, рестораны, гостиницы, больницы, выставочные и спортивные комплексы, концертные залы. В Благовещенске проверили целый ряд торговых центров и культурных заведений.
Самыми типичными нарушениями оказались: отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое.
По результатам проверки выяснилось, что более чем на 2 тысячах объектах персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тысячи объектах материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям.
Все объекты с массовым пребыванием людей будут проверены до конца апреля, сообщает МЧС России.
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