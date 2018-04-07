8,5 тысячи объектов в России проверили на пожарную безопасность

Фото: www.mchs.gov.ru

В список проверок попали торговые и торгово-развлекательные комплексы, музеи, галереи, библиотеки, магазины, рестораны, гостиницы, больницы, выставочные и спортивные комплексы, концертные залы. В Благовещенске проверили целый ряд торговых центров и культурных заведений.

Самыми типичными нарушениями оказались: отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое.

По результатам проверки выяснилось, что более чем на 2 тысячах объектах персонал не обучен мерам пожарной безопасности. На 1,5 тысячи объектах материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют установленным требованиям.

Все объекты с массовым пребыванием людей будут проверены до конца апреля, сообщает МЧС России.