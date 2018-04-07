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Владелец джипа припарковал машину на тротуаре у ВДНХ Благовещенска

Владелец джипа припарковал машину на тротуаре у ВДНХ Благовещенска

В субботу, 7 апреля, в Благовещенске в районе ВДНХ владелец джипа припарковал свой автомобиль на тротуаре. Возмущенный житель областного центра прислал фотографии в редакцию ИА «Амур.инфо».

«Увидел эту машину совсем недавно, – рассказал мужчина. – Потом я сделал полный круг по ВДНХ – а машина всё еще продолжала стоять».

Он также добавил, что рядом вдоль улицы Театральной размещается большая парковка. И она по большей части была свободна.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Atlas

    Atlas
    56 минут назад

    Там еще кошка на красный свет дорогу перебежала. Напишите отдельной новостью.

  • postal

    postal
    46 минут назад

    вот заднеприводный

  • Васёк

    Васёк
    39 минут назад

    А где джип?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    11 минут назад

    Корова какая-нибудь безмозглая"Ой! Я нечаянно!" приткнулась.

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