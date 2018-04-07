Владелец джипа припарковал машину на тротуаре у ВДНХ Благовещенска
В субботу, 7 апреля, в Благовещенске в районе ВДНХ владелец джипа припарковал свой автомобиль на тротуаре. Возмущенный житель областного центра прислал фотографии в редакцию ИА «Амур.инфо».
«Увидел эту машину совсем недавно, – рассказал мужчина. – Потом я сделал полный круг по ВДНХ – а машина всё еще продолжала стоять».
Он также добавил, что рядом вдоль улицы Театральной размещается большая парковка. И она по большей части была свободна.
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