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сегодня, 11:18 1

На Дальнем Востоке неэффективные ТОР в 2018 году закроют

На Дальнем Востоке неэффективные ТОР в 2018 году закроют
Фото: tvs-media

Некоторые площадки в рамках ТОР, на которых сегодня не реализуются инвестиционные проекты, будут закрыты. Количество таких площадок не превышает 5 % от общего объема. При появлении запроса на реализацию инвестпроектов на таких площадках режим ТОР на них восстановят.

О необходимости провести ревизию территорий опережающего развития в ДФО говорил вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в январе 2018 года на совещании. На нем подвели итоги работы по развитию Дальнего Востока России в 2017 году и определили ключевые задачи на 2018 год. В ходе совещания было отмечено, что самыми эффективными по итогам прошлого года стали три ТОРы «Белогорск», «Южная Якутия» и «Кангалассы».

Дальний Восток России является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Рост инвестиций составил 17,1 % (в среднем по России этот показатель составил 4,4 %). При этом из 17 % роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе иностранные. 26 % всех иностранных инвестиций в России приходятся на Дальний Восток, сообщает Минвостокразвития.

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#Белогорск #экономика

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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    4 минуты назад

    Давно пора....ТОР ПРИАМУРСКАЯ вообще утопия

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