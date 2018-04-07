В Амурской области на субсидирование жд перевозок выделили 101 миллион

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Около 700 миллионов рублей выделили из бюджетов субъектов Дальнего Востока на дотацию пригородных железнодорожных маршрутов. Приморью предусмотрено 293,6 миллиона, Еврейской автономной области – 32,7, Амурской области – 101,4, Сахалину– 181,3, Хабаровскому краю – 78,6 миллиона рублей.

Но для полной безубыточности данного вида перевозок необходимы дополнительные средства. Выделенных средств может не хватить для полного покрытия выпадающих доходов пригородных компаний. Убытки по итогам года прогнозируются на уровне 756,2 миллиона рублей.

Пригородные перевозки на Дальнем Востоке выполняют АО «Пассажирская компания Сахалин» и АО «Экспресс Приморья». Кроме Приморского края, она оказывает услуги в Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области. В 2017 году компания отправила около 6 миллионов пассажиров, пассажирооборот перевозчика составил 291 миллион пассажиро-километров. Средняя дальность поездки достигла 49,2 километа. Доходы «Экспресса Приморья» от перевозок достигли 702 миллионов рублей, сообщает «РЖД–Партнер.ру».