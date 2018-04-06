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6 апреля 2018, 23:17 0

При пожаре в Благовещенске спасли женщину

При пожаре в Благовещенске спасли женщину
Фото: ndn.info

Вечером 6 апреля в Благовещенске был пожар в доме № 11 на улице Дьяченко. Как выяснилось, на месте происшествия была спасена женщина.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме поступило сегодня в 18:27. Возгорание было в квартире на первом этаже. Через пять минут пожарные Благовещенского гарнизона прибыли на место. Незамедлительно на разведку было направлено звено газодымозащитной службы. В квартире обнаружили хозяйку. Пожарные вывели женщину 1953 года рождения на улицу и передали врачам скорой помощи.

Открытое горение ликвидировали в течение трех минут. В результате пожара в квартире повреждены вещи. В тушении участвовали семь человек личного состава пожарной охраны и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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