Миллер, Колокольцев, Ротенберг и другие попали в новый санкционный список США
Министерство финансов США опубликовало список российских бизнесменов, чиновников и компаний, против которых вводятся санкции. В него включено более 20 физических лиц и 14 российских компаний, сообщает РБК.
Запретительные меры включают визовые ограничения, запрет на финансирование и сотрудничество с юридическими лицами из списка, а также возможную заморозку активов на американской территории. Информация появилась на сайте Минфина США в пятницу, 6 апреля.
Физические лица:
- Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка
- Владимир Богданов, генеральный директор «Сургутнефтегаза»
- Олег Дерипаска, президент «Русала» и En+ Group
- Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
- Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований
- Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит»
- Олег Говорун, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией
- Сулейман Керимов, член Совета Федерации
- Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России
- Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам
- Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ
- Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»
- Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России
- Владислав Резник, депутат Государственной думы
- Игорь Ротенберг, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг»
- Кирилл Шамалов, член правления «Сибура»
- Евгений Школов, помощник президента России
- Андрей Скоч, депутат Государственной думы
- Александр Торшин, заместитель председателя Банка России
- Владимир Устинов, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе
- Тимур Валиулин, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД
- Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова»
- Александр Жаров, глава Роскомнадзора
- Виктор Золотов, глава Росгвардии.
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Юридические лица:
- Агрохолдинг «Кубань»
- «Базовый элемент»
- B-Finance Limited
- En+ Group
- ГАЗ
- «Газпром бурение»
- «Евросибэнерго»
- «Ладога Менеджмент»
- «ЭнПиВи Инжиниринг»
- «Ренова»
- «Рособоронэкспорт»
- Российская финансовая корпорация
- «Русские машины»
- «Русал».
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT прокомментировал расширение санкционного списка Минфина США.
«Эти люди и так уже фигурировали в предполагаемых списках, это ни для кого не новость. Государственного урона здесь не будет никакого. Если говорить об уроне личном, то я думаю, что бизнесмены не имели никаких счетов за границей. В США они не ездили, ну ещё не поедут, не много потеряют от этого… Кто потеряет больше от того, что состоятельные люди перестанут к ним приезжать и тратить деньги? Нашим гражданам точно хуже не станет. Наоборот, будет спокойней, не попадут под какие-нибудь провокации. То, как сейчас поступают Соединённые Штаты, – это глупость, которая создана для решения своих собственных проблем, раскрутки гонки вооружения, ну и для поддержания русофобских настроений», – заявил Чепа.
Но попавшие в санкционный список США российские компании не останутся без поддержки. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пообещал им помощь. «Российские компании, которые подпали под санкции, будем еще больше поддерживать», – цитирует министра «Интерфакс».
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