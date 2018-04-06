Миллер, Колокольцев, Ротенберг и другие попали в новый санкционный список США

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Запретительные меры включают визовые ограничения, запрет на финансирование и сотрудничество с юридическими лицами из списка, а также возможную заморозку активов на американской территории. Информация появилась на сайте Минфина США в пятницу, 6 апреля.

Физические лица:

Андрей Акимов, председатель правления Газпромбанка Владимир Богданов, генеральный директор «Сургутнефтегаза» Олег Дерипаска, президент «Русала» и En+ Group Алексей Дюмин, губернатор Тульской области Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований Сергей Фурсенко, президент футбольного клуба «Зенит» Олег Говорун, начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Сулейман Керимов, член Совета Федерации Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома» Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России Владислав Резник, депутат Государственной думы Игорь Ротенберг, председатель совета директоров «ЭнПиВи Инжиниринг» Кирилл Шамалов, член правления «Сибура» Евгений Школов, помощник президента России Андрей Скоч, депутат Государственной думы Александр Торшин, заместитель председателя Банка России Владимир Устинов, полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Тимур Валиулин, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Александр Жаров, глава Роскомнадзора Виктор Золотов, глава Росгвардии.

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Юридические лица:

Агрохолдинг «Кубань» «Базовый элемент» B-Finance Limited En+ Group ГАЗ «Газпром бурение» «Евросибэнерго» «Ладога Менеджмент» «ЭнПиВи Инжиниринг» «Ренова» «Рособоронэкспорт» Российская финансовая корпорация «Русские машины» «Русал».

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT прокомментировал расширение санкционного списка Минфина США.

«Эти люди и так уже фигурировали в предполагаемых списках, это ни для кого не новость. Государственного урона здесь не будет никакого. Если говорить об уроне личном, то я думаю, что бизнесмены не имели никаких счетов за границей. В США они не ездили, ну ещё не поедут, не много потеряют от этого… Кто потеряет больше от того, что состоятельные люди перестанут к ним приезжать и тратить деньги? Нашим гражданам точно хуже не станет. Наоборот, будет спокойней, не попадут под какие-нибудь провокации. То, как сейчас поступают Соединённые Штаты, – это глупость, которая создана для решения своих собственных проблем, раскрутки гонки вооружения, ну и для поддержания русофобских настроений», – заявил Чепа.

Но попавшие в санкционный список США российские компании не останутся без поддержки. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пообещал им помощь. «Российские компании, которые подпали под санкции, будем еще больше поддерживать», – цитирует министра «Интерфакс».