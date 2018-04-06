Время перевозки грузов по понтонному мосту из Хэйхэ в Благовещенск продлят

Проведение заседания инициировало министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства. Было отмечено, что с учетом погодных и гидрологических условий с 12 апреля планируется начать пассажирские перевозки на судах на воздушной подушке. Решение о дате прекращения перевозок по грузовому понтонному мосту будет принято 10 апреля.

На совете был также поднят важный вопрос о необходимости скорейшей нормализации ситуации с выпуском российских транспортных средств с территории КНР.

Было решено продлить время фактических перевозок грузов по понтонному мосту на один час – до 19:00. Это позволит обеспечить максимальный прием транспортных средств всеми службами пункта пропуска, отметили на заседании.

Также по итогам обсуждения в адрес китайской стороны направлено предложение об организации схемы работы, которая позволит обеспечить последовательный выпуск российского и китайского транспорта с учетом принципа паритетности.

По предварительным данным, на 19:00 в Россию вернулось 110 единиц транспорта, в том числе 69 российских. Оформление продолжается. Для мониторинга ситуации и оперативного взаимодействия с китайской стороной в Хэйхэ находится сотрудник министерства ВЭСТиП области.