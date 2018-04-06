В Благовещенске открылась авангардная выставка «Эрос и Танатос» (фото)

В Амурском областном краеведческом музее в Благовещенске начала работу новая выставка «Эрос и Танатос». Она разместилась в Культурном центре «Подвал-04» при музее.

В экспозиции на суд горожан представлены 30 работ 16-ти авторов. Все они выполнены в совершенно разной технике и разных жанрах. На выставке можно увидеть фотографии, живопись, инсталляции и коллажи.

Центральное место отвели инсталляции в виде паука художницы Дарьи Топорковой. Она символизирует собой отношения мужчины и женщины.

Впервые как фотограф выступила благовещенский журналист и писатель Регина Поливан. Николай Савченко представил работу, состоящую из 78 элементов женского тела, которые образуют одну рельефную картину. Николай Рыбак подготовил «книжку-раскладку». Эта работа олицетворяет собой подбор мужчиной идеальной женщины. Автор иронизирует над этим процессом.

Внимание посетителей привлекла работа автора и куратора выставки Михаила Шмакова. В одном из углов он обустроил подобие спальни, в центре которой вместо кровати находится «гроб», наполненный книгами известной серии «Мужество». Инсталляция получила название «Терпеливая смерть». По словам Михаила, она отражает невостребованность мужества в настоящее время.

Подробнее о выставке можно прочитать в разделе «Культпросвет».