Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:50 4

Влияние Олега Кожемяко, губернатора Сахалинской области, пошатнулось

Влияние Олега Кожемяко, губернатора Сахалинской области, пошатнулось
Фото: vostok.today

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в рейтинге влияния глав субъектов РФ опустился в марте 2018 года на 40-ю позицию, сообщает Vostok.today со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Сахалинский губернатор удержался в списке глав с сильным влиянием, но потерял пять позиций по сравнению с февральским рейтингом: он занял 40-ю позицию вместо 35-й.

«Заметный негативный эффект имеют информационные скандалы на местах. Олег Кожемяко теряет позиции после заявления премьера областного правительства Веры Щербины, предложившей лишить уезжающих из этого субъекта РФ пенсионеров региональных надбавок», – прокомментировали в АПЭК.

Выступая на коллегии министерства социальной защиты населения, Вера Щербина заявила, что оставлять сахалинские пенсии у тех, кто уезжает с островов в южные и западные регионы РФ, несправедливо. Заявление чиновницы вызвало шквал возмущения у жителей островного региона.

Фото: Ruspekh.ru

Кожемяко управляет Сахалинской областью три года, до этого он был губернатором Амурской области и Корякского автономного округа, меньше года занимал пост помощника руководителя администрации президента РФ.

Из Амурской области на Сахалин Олег Кожемяко уехал весной 2015 года. Вместе с ним на остров отправились не менее 20 специалистов высшего уровня, работавших в Приамурье. Среди них была и Вера Щербина, бывший первый зампред амурского правительства. В сентябре 2015 года она стала первым заместителем Кожемяко на Сахалине.

Просмотров всего: 898

#Дальний Восток #политика #российская власть

распечатать


Общество

Приамурье получит дополнительный миллиард рублей на переселение из аварийного жилья
Общество 7

Юрий Трутнев: ежегодное финансирование программы льготных авиаперелетов сокращается
Происшествия 1

Дым от пожаров в Амурской области накрыл Хабаровск
Власть 2

В провинции Хэйлунцзян сменилось руководство: назначены новый губернатор и мэр Харбина
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    41 минута назад

    а как там с нашим?

  • vertex

    vertex
    37 минут назад

    Обсуждение новости:

    ФАС подозревает губернатора, правительство, минсельхоз Сахалинской области и "Грин Агро" в нарушении закона "О защите конкуренции"

    https://forum.sakh.com/?sub=1688794

    Ничего ему не будет успокойтесь, погалдят, да перестанут.

  • ay

    ay
    27 минут назад

    Рано заметка появилась. Я уж решил, что спецборт ФСБ с офицерами в масках летит над Татарским проливом.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь