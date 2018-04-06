Влияние Олега Кожемяко, губернатора Сахалинской области, пошатнулось

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Сахалинский губернатор удержался в списке глав с сильным влиянием, но потерял пять позиций по сравнению с февральским рейтингом: он занял 40-ю позицию вместо 35-й.

«Заметный негативный эффект имеют информационные скандалы на местах. Олег Кожемяко теряет позиции после заявления премьера областного правительства Веры Щербины, предложившей лишить уезжающих из этого субъекта РФ пенсионеров региональных надбавок», – прокомментировали в АПЭК.

Выступая на коллегии министерства социальной защиты населения, Вера Щербина заявила, что оставлять сахалинские пенсии у тех, кто уезжает с островов в южные и западные регионы РФ, несправедливо. Заявление чиновницы вызвало шквал возмущения у жителей островного региона.

Фото: Ruspekh.ru

Кожемяко управляет Сахалинской областью три года, до этого он был губернатором Амурской области и Корякского автономного округа, меньше года занимал пост помощника руководителя администрации президента РФ.

Из Амурской области на Сахалин Олег Кожемяко уехал весной 2015 года. Вместе с ним на остров отправились не менее 20 специалистов высшего уровня, работавших в Приамурье. Среди них была и Вера Щербина, бывший первый зампред амурского правительства. В сентябре 2015 года она стала первым заместителем Кожемяко на Сахалине.