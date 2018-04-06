Влияние Олега Кожемяко, губернатора Сахалинской области, пошатнулось
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко в рейтинге влияния глав субъектов РФ опустился в марте 2018 года на 40-ю позицию, сообщает Vostok.today со ссылкой на Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Сахалинский губернатор удержался в списке глав с сильным влиянием, но потерял пять позиций по сравнению с февральским рейтингом: он занял 40-ю позицию вместо 35-й.
«Заметный негативный эффект имеют информационные скандалы на местах. Олег Кожемяко теряет позиции после заявления премьера областного правительства Веры Щербины, предложившей лишить уезжающих из этого субъекта РФ пенсионеров региональных надбавок», – прокомментировали в АПЭК.
Выступая на коллегии министерства социальной защиты населения, Вера Щербина заявила, что оставлять сахалинские пенсии у тех, кто уезжает с островов в южные и западные регионы РФ, несправедливо. Заявление чиновницы вызвало шквал возмущения у жителей островного региона.
Фото: Ruspekh.ru
Кожемяко управляет Сахалинской областью три года, до этого он был губернатором Амурской области и Корякского автономного округа, меньше года занимал пост помощника руководителя администрации президента РФ.
Из Амурской области на Сахалин Олег Кожемяко уехал весной 2015 года. Вместе с ним на остров отправились не менее 20 специалистов высшего уровня, работавших в Приамурье. Среди них была и Вера Щербина, бывший первый зампред амурского правительства. В сентябре 2015 года она стала первым заместителем Кожемяко на Сахалине.
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