Белогорцы могут поделиться идеями, каким должен быть новый городской объект

Фото пресс-службы главы Белогорска

В Белогорске объявлен конкурс на лучший эскиз памятного знака городам-побратимам – Белогорску амурскому и крымскому. Соответствующее распоряжение дал глава города Станислав Мелюков.

Предполагается, что памятный знак займет место в парке имени Дзержинского, после его реконструкции. Чтобы получить средства на реконструкцию, Белогорск планирует участвовать в российском конкурсе на получение 100 миллионов рублей.

Автор лучшего эскиза получит вознаграждение в 10 тысяч рублей – из личных средств главы Белогорска.

«Я созвонился с главой крымского Белогорска, наши побратимы тоже участвуют в российском конкурсе со своим проектом реконструкции парка, – отметил Станислав Мелюков. – Станислав Иванович (Крыжановский – глава Белогорска Республики Крым) поддержал нашу идею об общем для двух парков памятном знаке годов-побратимов».

Эскизы памятного знака городам-побратимам (Белогорск, Амурская область – Белогорск, Крым) принимаются в пресс-службе главы Белогорска по адресу: улица Гагарина, 2, кабинет № 306, телефон: 2-14-80. Также можно заполнить специальную форму на сайте белогорск.рф. Для этого необходимо заполнить спецраздел, указав ФИО, номер телефона, материал изготовления, описание памятного знака, а также прикрепить файл с эскизом. Эскизы принимаются до 12 апреля включительно, сообщает пресс-служба Белогорска.