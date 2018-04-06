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сегодня, 20:05 4

Белогорцы могут поделиться идеями, каким должен быть новый городской объект

Белогорцы могут поделиться идеями, каким должен быть новый городской объект
Фото пресс-службы главы Белогорска

В Белогорске объявлен конкурс на лучший эскиз памятного знака городам-побратимам – Белогорску амурскому и крымскому. Соответствующее распоряжение дал глава города Станислав Мелюков.

Предполагается, что памятный знак займет место в парке имени Дзержинского, после его реконструкции. Чтобы получить средства на реконструкцию, Белогорск планирует участвовать в российском конкурсе на получение 100 миллионов рублей.

Автор лучшего эскиза получит вознаграждение в 10 тысяч рублей – из личных средств главы Белогорска.

«Я созвонился с главой крымского Белогорска, наши побратимы тоже участвуют в российском конкурсе со своим проектом реконструкции парка, – отметил Станислав Мелюков. – Станислав Иванович (Крыжановский – глава Белогорска Республики Крым) поддержал нашу идею об общем для двух парков памятном знаке годов-побратимов».

Эскизы памятного знака городам-побратимам (Белогорск, Амурская область – Белогорск, Крым) принимаются в пресс-службе главы Белогорска по адресу: улица Гагарина, 2, кабинет № 306, телефон: 2-14-80. Также можно заполнить специальную форму на сайте белогорск.рф. Для этого необходимо заполнить спецраздел, указав ФИО, номер телефона, материал изготовления, описание памятного знака, а также прикрепить файл с эскизом. Эскизы принимаются до 12 апреля включительно, сообщает пресс-служба Белогорска.

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#Белогорск #конкурсы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    40 минут назад

    деньги мэр из своего кармана выделит?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    31 минута назад

    Вот что-то такое:

    на этом сомволе реально можно побратиться

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    29 минут назад

    на самом деле у меня много вариантов ...

    наподобие этого

    могу предложить, мне не жалко

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