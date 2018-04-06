Семнадцатилетнему амурчанину грозит срок за анаболические стероиды

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В Ивановском районе прокурор признала законным постановление следователей о возбуждении уголовного дела в отношении жителя района. 17-летнего парня подозревают в контрабанде сильнодействующих веществ.

В ходе доследственной проверки установлено, что подросток в феврале 2018 года заказал через интернет анаболические стероиды. Он произвел оплату, предоставил свои персональные данные и сведения об адресе доставки. Запрещенные вещества он рассчитывал получить международным почтовым отправлением.

В марте молодой человек получил посылку в отделении почтовой связи села Среднебелая Благовещенского почтамта. При получении он был задержан сотрудниками ФСБ.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Ивановского района. Парню грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сообщает прокуратура Амурской области.