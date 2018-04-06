Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость
сегодня, 19:39 1

Семнадцатилетнему амурчанину грозит срок за анаболические стероиды

Семнадцатилетнему амурчанину грозит срок за анаболические стероиды
Фото: ysia.ru

В Ивановском районе прокурор признала законным постановление следователей о возбуждении уголовного дела в отношении жителя района. 17-летнего парня подозревают в контрабанде сильнодействующих веществ.

В ходе доследственной проверки установлено, что подросток в феврале 2018 года заказал через интернет анаболические стероиды. Он произвел оплату, предоставил свои персональные данные и сведения об адресе доставки. Запрещенные вещества он рассчитывал получить международным почтовым отправлением.

В марте молодой человек получил посылку в отделении почтовой связи села Среднебелая Благовещенского почтамта. При получении он был задержан сотрудниками ФСБ.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокурора Ивановского района. Парню грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 108

#закон #происшествия

распечатать


Происшествия

В Благовещенске произошел пожар в многоквартирном доме
Происшествия 6

Следствие: друзья Матвея Бегезы, застрелившего человека в центре Благовещенска, давали ложные показания
Происшествия 7

Погорельцы из Ивановки утверждают, что ждали пожарных полчаса
Происшествия

По делу амурчанина, напавшего на жительниц Забайкалья, назначены экспертизы
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    57 секунд назад

    нда.. лучше бы дорогие машины воровал, меньше бы дали

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь