В Благовещенске произошел пожар в многоквартирном доме

Фото: vtambove.ru

Вечером 6 апреля в Благовещенске пожарные выехали тушить возгорание в многоквартирном доме. Пожар случился по адресу: улица Дьяченко, 11.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, пожар возник в квартире, расположенной на первом этаже. Других сведений о происшествии пока нет.

«Там стояли три пожарные машины, скорая. Пожарные выносили матрас, он тлел. И кучу постельного», – сообщила информагентству очевидица.