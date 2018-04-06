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Благовещенцев испугало красное солнце в дымке

Благовещенцев испугало красное солнце в дымке

Вечером 6 апреля в Благовещенске наблюдается задымленность. Дым приносит ветром со стороны Свободненского района, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области. Солнце в это время стало красным.

Сейчас рядом с Благовещенском действует один пал – в районе Заречной – Каникургана, сказали также в ведомстве. Пал находится под контролем.

Солнце при этом пугало горожан своим видом: оно потеряло яркость и приобрело вид ровной окружности ярко-красного цвета. Горожане фотографировали необычное светило и сравнивали его с Марсом. Специалисты объяснили, что дым стал так называемым фильтром, благодаря которому солнце стало больше походить на красную планету.

Благовещенцы сообщали в редакцию Амур.инфо, что в воздухе чувствуется запах гари. Однако управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило, что превышений содержания вредных веществ в воздухе областного центра не зафиксировано.

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#жизнь

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    48 минут назад

    Спасибо за информацию,не знала,что в отвратительном запахе гари,не содержится вредных веществ,но дышать,таким запахом невозможно!

  • sinoptik

    sinoptik
    3 минуты назад

    А где написано что их не содержится? Написано что превышения предельно допустимой концентрации нет.

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