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Немного снега с дождем: прогноз погоды в Приамурье на 7 апреля

Немного снега с дождем: прогноз погоды в Приамурье на 7 апреля
Фото: riafan.ru

В Амурской области 7 апреля установится переменная облачность, местами пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, местами с порывами 10-15 метров в секунду.

Температура ночью понизится до 4…9 градусов мороза, местами – до минус 13…18. Днем термометры покажут 2…7 градусов тепла, местами будет от нуля до минус 5.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, днем пройдут небольшие осадки. Северо-западный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 4…6, днем – плюс 4…6, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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