В двух районах Приамурья установлен особый противопожарный режим

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6 апреля на территориях города Тынды, Сковородинского и Тындинского районов был установлен особый противопожарный режим. Это было сделано согласно постановлению правительства Амурской области.

Решение принято в связи со сходом снежного покрова, резким увеличением среднесуточных температур, установлением сухой погоды. С этого дня на данных территориях запрещено находиться в лесах, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Ранее особый противопожарный режим был установлен почти на всех территориях Приамурья.