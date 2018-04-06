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сегодня, 18:19 0

В двух районах Приамурья установлен особый противопожарный режим

В двух районах Приамурья установлен особый противопожарный режим
Фото: adi19.ru

6 апреля на территориях города Тынды, Сковородинского и Тындинского районов был установлен особый противопожарный режим. Это было сделано согласно постановлению правительства Амурской области.

Решение принято в связи со сходом снежного покрова, резким увеличением среднесуточных температур, установлением сухой погоды. С этого дня на данных территориях запрещено находиться в лесах, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Ранее особый противопожарный режим был установлен почти на всех территориях Приамурья.

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#пожары #природа

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