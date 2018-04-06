В Благовещенске сыграли в баскетбол на экскаваторах (фото)

6 апреля благовещенские экскаваторщики играли в баскетбол. Это было одним из заданий конкурса профессионального мастерства. В нем приняли участие четыре человека, которые показали, на что способны в управлении тяжелой техникой.

Закинуть мяч в корзину при помощи ковша – с такой задачей может справиться только опытный экскаваторщик. Один из них – Дмитрий Воронцов, машинист экскаватора с 13-летним стажем. Мужчина интересовался тяжелой техникой с детства.

«В обычной работе иногда бывают такие моменты, когда надо ювелирить на экскаваторе. Чувствовать технику, надо чувствовать рычагами рабочий орган – ковш, весь экскаватор в целом. В этом и заключается ювелирность», – говорит Дмитрий.

Во всероссийском конкурсе профессионального мастерства экскаваторщики участвуют первый раз. Хотя соревнования между коммунальщиками проходят седьмой год подряд. До этого между собой состязались сварщики, слесари и лаборанты. Желающих поучаствовать в этом состязании в амурском филиале коммунальных систем нашлось около полусотни. Отбор прошли единицы, среди экскаваторщиков – только четыре человека. Предварительно они писали тесты, а сейчас финалисты показывают свои умения на практике.

За Дмитрия пришла поболеть жена, у остальных конкурсантов тоже нашлись болельщики. Они следили за тем, как участники рисуют кистью аббревиатуру «АКС» на ватмане, забрасывают мячи в корзину и сбивают бутылки с водой. Причем делают все это при помощи ковша. Одно из заданий – открыть бутылки с лимонадом. Выполнить это на 18-тонной машине, как минимум, сложно.

У конкурсантов было несколько попыток. Требовалось уложиться в пять минут – столько времени давалось на выполнение каждого задания.

Жюри оценивало конкурсантов по различным критериям: немаловажно было соблюдать технику безопасности и даже включить фары. Также учитывали плавное движение ковша и возвращение его в исходное положение.

«Во-первых, каждый хочет показать свое мастерство. Во-вторых, победившим участникам делается доплата к зарплате в течение всего года до следующего конкурса», – рассказывает технический директор «Амурских коммунальных систем» Валерий Балика.

Участник, занявший первое место, поедет на второй этап всероссийского конкурса, который пройдет в Тамбове в начале июня. Амурские коммунальщики надеются, что, по традиции, вернутся оттуда с наградой.