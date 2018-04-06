Благовещенские школьники будут праздновать День космонавтики десять дней

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В понедельник, 9 апреля, в Благовещенске пройдет декада «Космос без границ!». Открытые уроки, выставки, квесты и городской фестиваль «Открытое небо» будут проводиться вплоть до 15 апреля.

Отроется декада 9 апреля в 9:00 квест-игрой «Найди свою звезду». В ней примут участие семиклассники благовещенских школ. С 9 по 14 апреля в школах областного центра пройдут открытые уроки по астрономии. Отдельно, 10 апреля, школьники смогут попасть на уроки по кибербезопасности «Звезды ближе, чем кажется!».

С 9 по 15 апреля в ЦЭВ имени Белоглазова пройдет выставка фотографий «Космос без границ!». А с 11 апреля в школах стартует выставка детских работ с тем же названием.

В День космонавтики, 12 апреля, в школе № 16 пройдет городской фестиваль «Открытое небо». Начало – в 12 часов.

14 апреля в Благовещенске состоится космический забег на 2 018 метров, посвященный 100-летию системы дополнительного образования, сообщает пресс-служба городской администрации.