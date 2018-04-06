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Второй подрыв льда провели на Амуре – в Шимановском районе

Второй подрыв льда провели на Амуре – в Шимановском районе
Фото: 28.mchs.gov.ru

В Приамурье продолжаются подрывы льда на участках реки Амур. 6 апреля второй по счету подрыв провели в Шимановском районе – в районе села Нововоскресеновка.

Взрывные работы на верхнем Амуре проводятся для снижения риска подтопления населенных пунктов – на участках, где возможны образования заторов. Для этого создана специальная группа, которую возглавляет Александр Пантелеев – замначальника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Амурской области.

Как пояснил Александр Пантелеев, работы проведены согласно графику. Следующий на очереди – участок в Магдагачинском районе, сроки – 9-10 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Первый подрыв льда в этом году состоялся 4 апреля в районе села Ушаково Шимановского района, сообщало Амур.инфо.

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#МЧС #природа

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