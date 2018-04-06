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Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: здоровье подростков

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: здоровье подростков

В субботу, 7 апреля, в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы Благовещенске» выйдет очередной выпуск программы «Тин-тайм» – «Что думают подростки о своём здоровье». Журналисты радиостанции и студенты «Школы РОСТА» обсудят это с врачом Амурского областного центра медицинской профилактики Светланой Виноградовой.

Ведущие эфира – Эльвира Оверченко, Михаил Митрофанов, Анастасия Алексеева и Ксения Шелепова. Начало программы «Тин-тайм» в 9 часов.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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