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В Новобурейском ЗИЛ насмерть сбил женщину

В Новобурейском ЗИЛ насмерть сбил женщину

В поселке Новобурейский в пятницу, 6 апреля, погибла женщина. По предварительной информации, пешехода сбил грузовой автомобиль ЗИЛ с крановой установкой.

Трагедия случилась около 13 часов. Как сообщают очевидцы, женщину сбили на переходе возле ледовой арены.

«ДТП произошло в Новобурейском 6 апреля, около 12:40 на улице Комсомольской. Погибшая – 1972 года рождения. Грузовиком управлял мужчина 1972 года рождения. В настоящее время сотрудники полиции проводят досрочную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – прокомментировали в управлении МВД России по Амурской области.

По информации местных жителей, у погибшей женщины остались двое детей. По словам жителей поселка, пешеходный переход небезопасен. «Я каждый день по нему иду с работы, и за последнюю неделю меня дважды чуть не сбили. Я выходила из автобуса. Автобус останавливается практически на этом переходе», – сообщила жительница поселка.

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#ДТП

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