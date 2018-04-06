В Благовещенске началась подготовка к «Бессмертному полку»

В Благовещенске стартовала подготовка к всероссийской акции «Бессмертный полк». Шествие с портретами ветеранов пройдет в шестой раз.

Акция в столице Приамурья с каждым годом становится все более массовой. Впервые она прошла в 2013 году, тогда участие в ней приняло около 3 500 человек. В 2017-м – уже 13,5 тысячи. Планируется, что в 2018 году шествие, как и прежде, пройдет от ОКЦ до площади Победы. Состоится оно 9 мая, после торжественного прохождения войск. Начало движения колонны – в 11:30.

«Бессмертный полк» – это общественная, некоммерческая, неполитическая и негосударственная гражданская инициатива. «Полк» не связан с какой-либо партией или другой политической организацией, не направлен на получение прибыли и предназначен для людей, которые просто хотят вспомнить своих ветеранов.

Для того чтобы принять участие, необходимо изготовить транспарант с фотографией ветерана. Его можно сделать самостоятельно, никаких требований к портрету нет. Должны присутствовать: фото ветерана, его или ее ФИО и звание на период Великой Отечественной войны (если известно).

Если у горожан нет возможности изготовить портрет своими силами, они могут заказать его производство по адресу: улица Шимановского, 27, 4-й этаж. Стоимость – 500 рублей. Организаторы отмечают, что можно использовать и те транспаранты, которые уже участвовали в шествиях.

Узнать подробности акции можно по телефону горячей линии 222-700.