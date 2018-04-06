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сегодня, 16:45 0

Осужденные амурчане изготавливают светоотражающие жилеты

Осужденные амурчане изготавливают светоотражающие жилеты
Фото: Moe-Online.ru

Заключенные исправительной колонии № 2, расположенной в Амурской области, изготовили 500 светоотражающих жилетов. Они все реализованы. Востребованность этого вида одежды вызвана изменениями в Правилах дорожного движения.

Новые правила требуют, чтобы каждый водитель имел в своем автомобиле светоотражающие жилеты.

Из 500 жилетов 380 штук – это был заказ частного предпринимателя, остальные распространены внутри управления. Жилеты разобрали в короткий срок. Этому также способствовала привлекательная цена – всего 150 рублей за штуку.

Областное управление ФСИН принимает и очень небольшие заказы. Товары, производимые осужденными, можно приобрести в магазинах, которые расположены рядом с исправительными колониями в селах Среднебелая и Возжаевка.

По словам начальника отделения трудовой занятости спецконтингента УФСИН Павла Рулина, производственные мощности швейного участка ИК-2 позволяют шить до 1 000 жилетов в день.

«Пошив жилетов в колонии проводится с 2015 года. Ранее заказчиками выступали ГСТК, дорожные и железнодорожные организации», – добавляет Павел Евгеньевич.

Учреждение готово принять новые заказы на пошив светоотражающих жилетов – это позволит трудоустроить на швейном участке до 60 осужденных.

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#работа #торговля

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