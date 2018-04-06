Посетителей «АмурЭкспоФорума» вывезут на полигон

Благовещенск во второй половине мая примет сразу несколько крупных мероприятий. В областную столицу съедутся участники «АмурЭкспоФорума-2018», международного «Танкового биатлона», российско-китайского добровольческого слета и якутского праздника Ысыах.

Об этом было объявлено на заседании рабочей группы по проведению выставки «АмурЭкспоФорум-2018» в правительстве Амурской области.

Заседание прошло в расширенном составе под руководством заместителя председателя правительства области Андрея Донца. На встрече была обнародована предварительная программа амурской выставки, в которой на сегодняшний день запланированы форум приграничных городов России и Китая, встречи организаций Амурской области и провинции Хэйлунцзян, рабочая встреча по вопросам поддержки экспорта при участии «Российского экспортного центра» и конкурс «Медаль АмурЭкспоФорума-2018». Также планируются коллегия министерства экономического развития Амурской области с представителями Минфина РФ и «II Амурская инновационная выставка».

От оргкомитета поступило предложение пригласить на «АмурЭкспоФорум-2018» делегации амурских городов и районов. Приедет и большая делегация участников из Якутии.

Вторая половина мая в Благовещенске будет насыщенной: 15-17 числа запланирован молодежный российско-китайский слет добровольцев «Мир, где нет чужих», с 18 по 20 мая – «АмурЭкспоФорум-2018», с 14 по 25 мая – международный «Танковый биатлон» и 27 мая – якутский национальный праздник Ысыах. По меньшей мере, ожидается прибытие более тысячи человек, решается вопрос об их размещении.

На заседании оргкомитета было высказано предложение о налаживании туристических связей между некоторыми мероприятиями. В частности – организация экскурсионных автобусных маршрутов для всех желающих между площадкой «АмурЭкспоФорума-2018» и полигоном ДВОКУ, где будет проходить «Танковый биатлон».

Как сообщалось ранее, к началу армейских соревнований в 30 километрах от Благовещенска построят партизанскую деревню. Ее возведут по подобию деревень времен Великой Отечественной войны. На ее создание начальника ДВОКУ Владимира Грызлова вдохновил подобный комплекс в подмосковном парке «Патриот». Это военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил РФ. Завершить строительство основных объектов партизанской деревни в ДВОКУ планируют к лету этого года. Вход для посетителей будет бесплатным. Первыми в деревне побывают зрители всероссийских армейских соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».