Следствие: друзья Матвея Бегезы, застрелившего человека в центре Благовещенска, давали ложные показания

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», убийство произошло 12 ноября 2016 года в районе Ленина – Шевченко.

Как установило следствие, один из обвиняемых, молодой человек 1996 года рождения, являясь другом Бегезы, на стадии предварительного следствия, а также в ходе судебного заседания давал заведомо ложные показания. Он сказал, что видел у потерпевшего пистолет, который тот демонстрировал, а затем, находясь на улице, высказывал угрозу убийством в адрес осужденного. «Эти показания при судебном разбирательстве были признаны недостоверными, искажающими сведения о фактических данных, имеющих доказательственное значение, данными с целью помочь своему другу», – сообщает амурское следственное управление.

Второй обвиняемый, мужчина 1984 года рождения, тоже был свидетелем по делу об убийстве возле ночного клуба. «Желая ввести суд в заблуждение относительно фактических обстоятельств совершенного осужденным преступления, достоверно, по версии следствия, зная и понимая, что его показания не соответствуют действительности, сообщил, что видел, как после выстрелов на улице, в помещение развлекательного комплекса вошли двое парней, один из которых передавал другому пистолет и просил убрать его, пока не прибыл наряд полиции», – говорится в сообщении СУ СК РФ по Амурской области.

Таким образом, обвиняемые своими показаниями затруднили, как полагает следствие, полное, всестороннее и объективное установление истины по уголовному делу и препятствовали осуществлению правосудия.

На этапе предварительного следствия обвиняемые не признали свою вину. Они отказались давать показания. Однако следствие считает, что собранных доказательств достаточно для предъявления обвинения. Уголовные дела направлены прокурору. После утверждения обвинительного заключения материалы дел передадут в суд.

Матвей Бегеза 14 сентября 2017 года был признан виновным в совершении убийства. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.