Погорельцы из Ивановки утверждают, что ждали пожарных полчаса

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Жильцы сгоревшего в Ивановке дома утверждают, что пожарных им пришлось ждать полчаса. За это время сгорела значительная часть их двухэтажного строения. В пожарной части не было никого – все работали на отжигах. При этом по документам первое пожарное подразделение прибыло на место через три минуты после вызова.

В редакцию обратились жители села Ивановка Ивановского района: 26 марта загорелся принадлежавший им двухэтажный деревянный дом по адресу: улица Набережная, 26. Когда возгорание заметили – было только задымление кочегарки, пристроенной к дому, – почти сразу позвонили на ЕДДС и вызвали пожарных.

Дальше версии сторон расходятся. Как говорят жильцы дома, пожарных подразделений не было полчаса, и им самим пришлось ехать в пожарную часть. В тот день был сильный ветер – пожар распространялся быстро. За это время почти полностью выгорели кочегарка, ванная на первом этаже и весь второй этаж. Относительно уцелели кухня и гараж.

Хозяин дома Юрий Смирнов рассказал, что пожарных вызвали днем в половине первого. «Долгое время ждали, потом мой тесть Владимир Баженов поехал сам в пожарную часть, а там не было никого, кроме диспетчера. Все на отжигах травы находились. Ждать пришлось 30–35 минут. Если бы пожарные приехали, ущерб был бы минимальным», – рассказал Юрий Васильевич.

Его супруга Евгения пояснила, что о пожаре сообщили соседи. Долгое время не могли дождаться спасателей. «Отец сам поехал в пожарную часть – всё было закрыто. Он перелез через забор и нашел внутри только одного диспетчера, который не мог дозвониться до пожарных, которые были на отжигах. Наконец, минут через семь появился один водитель. И он повез первую машину к месту пожара. А тушить огонь некому, и мой отец с моим сыном вдвоем разматывали пожарные рукава. Минут через десять появилась вторая машина», – рассказала женщина.

В итоге разгоревшееся пламя тушили три машины. Однако время упустили, и дом серьезно пострадал. Жильцы считают, что столь большие материальные потери они получили из-за пожарных, которых очень долго не было.

При этом в акте о пожаре указана совсем другая информация: первое пожарное подразделение прибыло через три минуты. Время сообщения – 12:31, а время прибытия – 12:34. И под документом, который был составлен в день пожара, стоят подписи пяти человек, в том числе Юрия Смирнова и Владимира Баженова.

«Я не знаю, как это получилось, они говорят, что в глаза меня не видели, – рассказала Евгения Смирнова. – Возможно, им подсунули документ, когда они объяснение писали».

В Амурском центре ГЗ и ПБ сообщили, что пожарные прибыли за 9 минут (12:31 – сообщение, 12:40 – прибытие). «Действительно, пожарные получили вызов, когда работали на профилактических отжигах в районе села Дмитриевка, что в нескольких километрах от села Ивановка. Однако к месту пожара они прибыли через девять минут после сообщения о возгорании. В данном случае превышение времени следования не было зафиксировано», – сообщает пресс-служба центра.

Согласно федеральному закону о техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности, время прибытия первого подразделения к месту вызова в пределах городских поселений и городских округов не должно превышать 10 минут, в сельских поселениях – 20 минут.

На месте пожара работали две автоцистерны, водовозка, был осуществлен подвоз воды. Тушение осуществляли восемь пожарных пожарной части № 31, два добровольца, работало звено газодымозащитной службы.

В Амурском центре ГЗ и ПБ признали, что время, указанное в акте о пожаре «12:34» – не соответствует действительности. «Начальник пожарной части № 31 Ивановки уже назначил служебное расследование, чтобы выяснить, почему диспетчер указал именно это время в журнале вызовов, тогда как для ЕДДС и ЦУКС сообщил другие данные. По итогам расследования все виновные будут наказаны», – сообщается в официальном ответе.