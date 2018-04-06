Пасха, выставка собак и танцевальный спорт: выходные в Благовещенске

Фото: krlife.com.ua

В эти выходные дни в Благовещенске отпразднуют Пасху. Кроме того, горожан приглашают на выставку собак и турнир по танцевальному спорту «Кубок Эриданса». Также в городе состоится открытый турнир городов Дальнего Востока по джиу-джитсу. Амур.инфо публикует план мероприятий на предстоящие субботу и воскресенье.

Суббота, 7 апреля

В спорткомплексе «Юность» пройдет открытый турнир городов Дальнего Востока по джиу-джитсу (не-ваза) Blagoveshchensk Open 2018. В мероприятии примут участие около 250 человек из Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия), а также спортсмены из Благовещенска и других городов и районов Амурской области. Начало соревнований в 09:00, парад открытия в 14:00.

В 12:00 состоится мастер-класс «Пасхальный сувенир». Его проведут в отделении ОКЦ по адресу: улица Чайковского, 191.

С 10:00 до 15:00 по адресу: улица Октябрьская, 143, пройдет всероссийская выставка собак всех пород ранга САС ЧФ «Амурский талисман-2018».

В театре драмы можно будет посмотреть комедийное представление в двух действиях «Тартюф». Начало в 18:00.

Воскресенье, 8 апреля

8 апреля в Grand Arena Ostrova пройдет Дальневосточный турнир по танцевальному спорту «Кубок Эриданса». На соревнования приедут около 300 спортсменов со всего Дальнего Востока. В рамках турнира пройдет открытое первенство города Благовещенска в группах «Дети-1», «Дети-2», «Юниоры-1», «Юниоры-2». Начало отделений в 10:00 и 12:30. А в 17:00 пройдет гала-концерт с участием дуэта «Визави» из Хабаровска и дуэта Uvsense из Шанхая – это полуфиналисты проекта первого канала «Минута славы».

В 11:00 горожане смогут посмотреть новую программу цирка «Ап!» под названием «АПсолютный космос». Выступление состоится в областной филармонии.

В ГДК покажут спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» детской образцовой театральной студии «Этюд». Начало в 17:00.

В театре драмы покажут комедию в двух действиях «Брачный договор». Начало в 18:00.

Суббота и воскресенье, 7 и 8 апреля

На стадион «Амур» два дня будут проходить соревнования по «Русским шашкам-2018» среди учащихся до 14 лет общеобразовательных организаций Благовещенска. Начало в 10:00.

Театр кукол 7 и 8 апреля приглашает на спектакль по мотивам русской народной сказки для всей семьи «Гуси-лебеди». Начало в 11:00.

Также оба выходных дня в кафедральном соборе в переулке Релочном будет работать пасхальная выставка-ярмарка. Открытие в 12:00.

В ночь с 7 на 8 апреля благовещенцы отпразднуют Пасху. С 22:00 7 апреля в храмах будет читаться книга Деяний святых апостолов. За час до полуночи перед Плащаницей будет служиться воскресная полунощница, а затем начнется крестный ход вокруг храма.

С расписанием мероприятий, а также киносеансов на эти выходные можно ознакомиться в разделе «Афиша».