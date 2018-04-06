Приамурье получит дополнительный миллиард рублей на переселение из аварийного жилья

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Губернатор Амурской области Александр Козлов отправился в рабочую поездку в Москву. В столице он провел ряд встреч, в частности, с зампредом правительства РФ Дмитрием Козаком.

По результатам встречи зампред дал поручение министерству финансов России проработать вопрос о дополнительном финансировании региональной программы переселения – в размере 1 миллиарда рублей. Ранее Александр Козлов защитил в Москве необходимость выделения 1,3 миллиарда рублей на переселение в городе Свободном.

На данный момент в Приамурье из ветхого жилья переселили 18 691 человека. Мощный рывок был сделан в 2016 году. После встречи губернатора Александра Козлова с президентом РФ Владимиром Путиным области были выделены дополнительные средства. Благодаря федеральной поддержке меньше чем за год в регионе было переселено столько людей, сколько получили новое жилье за четыре предыдущих года, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

«Многое уже сделано, но останавливаться на достигнутом мы не будем. Программу нужно продолжать, у нас есть хорошие строители, есть желание помогать нашим гражданам. Порядка 20 муниципалитетов уже полностью завершили программу на своих территориях, но остались города и районы, где впереди много работы. Наша задача – чтобы все жители Амурской области, вошедшие в программу, получили комфортное жилье», – сказал Александр Козлов.