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сегодня, 15:46 0

По делу амурчанина, напавшего на жительниц Забайкалья, назначены экспертизы

По делу амурчанина, напавшего на жительниц Забайкалья, назначены экспертизы
Фото: extra.zab.ru

Следователи назначили три экспертизы по делу уроженца Приамурья, напавшего на женщин в поселке Атамановка в Забайкалье. В отношении обвиняемого назначена психолого-психиатрическая экспертиза и две экспертизы – по каждой из пострадавших, сообщает «Чита.Ру».

Как сообщало Амур.инфо, нападения на женщин в Забайкалье совершил Андрей Косов. Одна из них погибла. Мужчину задержали 18 февраля, ему предъявлены обвинения по статьям «Умышленное убийство» и «Разбойное нападение». Косову грозит пожизненное лишение свободы.

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#криминал #происшествия

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