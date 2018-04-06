По делу амурчанина, напавшего на жительниц Забайкалья, назначены экспертизы

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Как сообщало Амур.инфо, нападения на женщин в Забайкалье совершил Андрей Косов. Одна из них погибла. Мужчину задержали 18 февраля, ему предъявлены обвинения по статьям «Умышленное убийство» и «Разбойное нападение». Косову грозит пожизненное лишение свободы.