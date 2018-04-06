В Благовещенске проведут выставку породистых собак

Фото: prosobak.com

В субботу, 7 апреля, в Благовещенске состоится всероссийская выставка собак всех пород «Амурский Талисман–2018». Владельцы представят около 250 животных.

На выставку в Благовещенск участники приехали из населенных пунктов Дальневосточного федерального округа. «Будет представлено около 80 пород. Заявили много шпицев. Среди других пород – фландрский бувье, южно-русская овчарка, мальтезе, бурбуль, сенбернар», – перечисляет руководитель Благовещенского клуба служебного собаководства Варвара Савенкова.

Оценивать участников выставки будут эксперты Йонг-Сик Кан из Южной Кореи, Яна Гаврилова и Юлия Гусева из Москвы.

Для посетителей вход бесплатный. Выставка «Амурский талисман» начнется в субботу, 7 апреля, в 10 часов по адресу: Благовещенск, улица Октябрьская, 143.