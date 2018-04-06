Соседка погибшей в пожаре жительницы Свободного рассказала подробности трагедии

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«Было уже темно. Муж услышал шум на улице, вышел, а там пристройка к соседнему дому горит. Сразу же позвонил в пожарную часть. Параллельно с нами звонили и другие соседи. Недавно переехавший на нашу улицу хозяин усадьбы, расположенной через огород от нашей, никак не мог успокоить в тот вечер свою собаку, которая лаяла и выла. А потом увидел дым и пламя.

С другой стороны соседский парнишка тоже увидел, как горит пристройка, и побежал туда, сразу позвонив пожарным. Был сильный ветер, все разгоралось с такой скоростью, что казалось просто нереальным. В считанные секунды пламя охватило деревянное строение и уже подбиралось к дому. Мы услышали, как кто-то говорил, что там могут быть люди. Соседка сказала, что видела вечером, как в комнате работал телевизор (через окно было видно)», – рассказала соседка.

По ее словам, когда приехали пожарные, огонь уже перекинулся на дом, вовсю полыхала крыша. Железные ворота усадьбы были закрыты изнутри, и их какое-то время никак не удавалось открыть. Один из подростков пытался камнями разбивать окна, чтобы привести в чувство людей в доме, на случай, если они там были. Он собирался залезть в разбитое окно, но сказал, что там уже «было все в дыму, ничего не видно, и воздух был раскаленный».

«Я знаю расположение комнат в этом доме, была там однажды на похоронах прежнего хозяина (там жили раньше родители нынешнего мэра города, потом усадьбу продали новым жильцам). Так вот, я смотрела на совершенно темные окна дома (там, где расположен зал) и думала о том, что если бы разбить окно и залезть с этой стороны, куда пламя еще не добралось, то можно было найти там хозяйку. Но, когда я об этом сказала, знающие люди в толпе тут же возразили, что в разгар пожара окна бить нельзя, так как кислород – это новый корм для огня...» – вспоминает женщина.

Пожарные проникли внутрь дома после того, как был ликвидирован очаг возгорания. По словам очевидцев, женщина была найдена на полу в районе выхода из дома. «Видимо, она пыталась ползти к входной двери, как раз туда, где было самое пекло», – говорит соседка.

По ее словам, хозяйка жилища могла бы спастись, если бы разбила окно в зале. Та часть дома пострадала меньше всего.

«Всем нам было страшно и за свои дома. Ветер был просто ужасный, искры летели во все стороны. Мы даже хотели облить свой дом водой на всякий случай. А соседка детей одела и сумку приготовила с деньгами, документами, необходимыми вещами. Все дома сухие, могли от искры вспыхнуть, как порох», – заключает соседка.