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Женщина в Свободном насмерть забила трубой знакомого

Женщина в Свободном насмерть забила трубой знакомого
Фото: monitor.bg

37-летняя жительница Свободного убила знакомого, с которым перед этим употребляла алкоголь. Женщина забила его насмерть металлической трубой. Кроме того, она занималась сбытом наркотиков: добывала дикорастущую коноплю и делала гашишное масло, сообщает портал Gzt-sv.ru.

Свободненский городской суд установил, что в апреле 2017 года подсудимая выпивала вместе со знакомым. Между ними произошла ссора, мужчина ударил подсудимую рукой по лицу. Тогда женщина взяла кусок металлической трубы и ударила его тоже. Потерпевший упал с крыльца на землю, и она продолжала бить мужчину, пока он не перестал подавать признаки жизни. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Также в суде установлено, что подсудимая незаконно собрала верхушечные части дикорастущей конопли – более четырех килограммов. Из нее дома она изготовила 60 граммов гашишного масла. Наркотические средство подсудимая незаконно хранила у себя в частном доме. Кроме того, по просьбе знакомого она незаконно сбывала ему свое гашишное масло.

Суд назначил женщине 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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#криминал #происшествия #Свободный

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