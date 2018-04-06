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сегодня, 15:06 2

В Хабаровске осуждены угонщики, от которых пострадали и амурчане

В Хабаровске осуждены угонщики, от которых пострадали и амурчане
Фото: www.kondrashov-lab.ru

В Хабаровске за кражи автомобилей премиум-класса осуждены трое горожан. Как было доказано в суде, угонщики похищали дорогие внедорожники не только в Хабаровске, но и в Амурской области.

По версии следствия, угоны продолжались с 2015 по 2016 год. Злоумышленники тщательно планировали преступления, заранее распределяли между собой роли и обговаривали конкретные действия каждого участника. После чего они высматривали подходящие автомобили, припаркованные во дворах многоквартирных домов, и несколько дней следили за владельцами машин.

Обвиняемых интересовали только дорогие авто, оборудованные штатной сигнализацией и не имеющие дополнительной механической защиты. Машины угоняли, используя специальные технические устройства, позволяющие беспрепятственно проникнуть в салон и завести двигатель. Похищенные автомобили подельники прятали в арендованных гаражах и спустя месяц перепродавали либо возвращали потерпевшим за денежное вознаграждение.

Как сообщает МВД России по Хабаровскому краю, полицейские провели комплекс оперативных мероприятий и задержали троих хабаровчан в возрасте от 28 до 30 лет. В 2013 году молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Следователям удалось установить причастность обвиняемых к 13 эпизодам с общим ущербом для потерпевших в сумме около 40 миллионов рублей.

Центральный районный суд Хабаровска вынес наказание подсудимым в зависимости от роли каждого из них – от 3 лет 8 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

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#криминал #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • странаворов

    странаворов
    43 минуты назад

    Плять, ну что это за сроки???? Группа лиц, ранее судимые, ущерб за 40 млн - особо крупный, 13 эпизодов, и... 3-4 года да еще и режим общий, по половинке срока - на свободу. Вот если бы украли джипарь судьи. Тут уж корпоративная солидарность взыграла и лет по восемь отхватили бы строгача.

    Плять, как у оперов руки не опускаются куйней этой заниматься?

  • vertex

    vertex
    39 минут назад

    А тетку - главу поселения за запчасти на 35 рублей - на 7 лет...

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