В Хабаровске осуждены угонщики, от которых пострадали и амурчане

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В Хабаровске за кражи автомобилей премиум-класса осуждены трое горожан. Как было доказано в суде, угонщики похищали дорогие внедорожники не только в Хабаровске, но и в Амурской области.

По версии следствия, угоны продолжались с 2015 по 2016 год. Злоумышленники тщательно планировали преступления, заранее распределяли между собой роли и обговаривали конкретные действия каждого участника. После чего они высматривали подходящие автомобили, припаркованные во дворах многоквартирных домов, и несколько дней следили за владельцами машин.

Обвиняемых интересовали только дорогие авто, оборудованные штатной сигнализацией и не имеющие дополнительной механической защиты. Машины угоняли, используя специальные технические устройства, позволяющие беспрепятственно проникнуть в салон и завести двигатель. Похищенные автомобили подельники прятали в арендованных гаражах и спустя месяц перепродавали либо возвращали потерпевшим за денежное вознаграждение.

Как сообщает МВД России по Хабаровскому краю, полицейские провели комплекс оперативных мероприятий и задержали троих хабаровчан в возрасте от 28 до 30 лет. В 2013 году молодые люди уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Следователям удалось установить причастность обвиняемых к 13 эпизодам с общим ущербом для потерпевших в сумме около 40 миллионов рублей.

Центральный районный суд Хабаровска вынес наказание подсудимым в зависимости от роли каждого из них – от 3 лет 8 месяцев до 4 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.