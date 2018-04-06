Благовещенский боец попробует сокрушить непобежденного чеченского спортсмена

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8 апреля в городе Грозный состоится профессиональный турнир по смешанным единоборствам Young Eagles организации ACB. Честь Благовещенска будет отстаивать боец спортивного клуба «Машина» Александр Мережко. Ему предстоит провести бой с чеченским бойцом, который пока не знает поражений.

Мережко – мастер спорта России. Его соперником станет Бай Али Шаипов. В активе бойца из Чеченской Республики четыре победы и ни одного поражения, сообщает «Амурлига».

«Это профессиональный турнир ACB, известен по всему миру. Это очень серьезный промоушен, и, чтобы туда попасть, нужно пройти определенный отбор. Боец должен себя проявить на турнирах», – рассказал ИА «Амур.инфо» о предстоящих соревнованиях руководитель спортивного клуба «Машина» Андрей Домашенкин.

По его словам, Александр Мережко будет заменять другого бойца, который не может участвовать в турнире из-за того, что получил травму во время тренировки. Предложение об участии поступило буквально за две недели до боя, поэтому готовиться благовещенскому спортсмену пришлось в сжатые сроки.

«Можно сказать, что у Александра это пробный билет в будущее в профессиональном мире смешанных единоборств. Это рейтинговый бой. Если он проявит себя хорошо, то будут дальнейшие перспективы, контракты. Человек будет представлять Амурскую область и город Благовещенск на таких серьезных промоушенах», – отмечает Андрей Домашенкин.

Соперника Александра Мережко он назвал достойным оппонентом. «Боец хороший, у него ни одного поражения. Он чуть-чуть выше Александра. Работает и в стойке неплохо, и в партере. Если Саша его пройдет, это будет очень хорошо для нас всех, в первую очередь – для клуба», – говорит Андрей Юрьевич.