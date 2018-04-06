Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:58 1

Благовещенский боец попробует сокрушить непобежденного чеченского спортсмена

Благовещенский боец попробует сокрушить непобежденного чеченского спортсмена
Фото: newsvl.ru

8 апреля в городе Грозный состоится профессиональный турнир по смешанным единоборствам Young Eagles организации ACB. Честь Благовещенска будет отстаивать боец спортивного клуба «Машина» Александр Мережко. Ему предстоит провести бой с чеченским бойцом, который пока не знает поражений.

Мережко – мастер спорта России. Его соперником станет Бай Али Шаипов. В активе бойца из Чеченской Республики четыре победы и ни одного поражения, сообщает «Амурлига».

«Это профессиональный турнир ACB, известен по всему миру. Это очень серьезный промоушен, и, чтобы туда попасть, нужно пройти определенный отбор. Боец должен себя проявить на турнирах», – рассказал ИА «Амур.инфо» о предстоящих соревнованиях руководитель спортивного клуба «Машина» Андрей Домашенкин.

По его словам, Александр Мережко будет заменять другого бойца, который не может участвовать в турнире из-за того, что получил травму во время тренировки. Предложение об участии поступило буквально за две недели до боя, поэтому готовиться благовещенскому спортсмену пришлось в сжатые сроки.

«Можно сказать, что у Александра это пробный билет в будущее в профессиональном мире смешанных единоборств. Это рейтинговый бой. Если он проявит себя хорошо, то будут дальнейшие перспективы, контракты. Человек будет представлять Амурскую область и город Благовещенск на таких серьезных промоушенах», – отмечает Андрей Домашенкин.

Соперника Александра Мережко он назвал достойным оппонентом. «Боец хороший, у него ни одного поражения. Он чуть-чуть выше Александра. Работает и в стойке неплохо, и в партере. Если Саша его пройдет, это будет очень хорошо для нас всех, в первую очередь – для клуба», – говорит Андрей Юрьевич.

Просмотров всего: 810

#спорт

распечатать


Спорт 2

Юные благовещенские баскетболисты прошли в финал чемпионата России
Спорт 1

Юный боец из Белогорска победил на первенстве России по рукопашному бою
Спорт 12

В Первомайском парке появится велосипедная трасса памп-трек
Спорт

В окрестностях Свободного прошёл джип-спринт
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    поболеем

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь