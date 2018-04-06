В День Победы в Благовещенске будут дым, туман и 10-метровые залпы конфетти

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В Благовещенске 9 Мая во время празднования Дня Победы будут создавать сценические спецэффекты. Для этого собираются закупить несколько генераторов конфетти с высотой залпов до 5 и даже 10 метров. Приобрести планируют и специальные устройства для создания дыма и тумана.

Для проведения мероприятий муниципальное учреждение «Городской дом культуры» объявило аукционы. В частности, для создания сценических спецэффектов на площади Ленина 9 мая закупить должны 4 генератора конфетти: два с высотой залпов до 5 метров и еще два – до 10 метров.

В качестве расходного материала будет куплено 4 килограмма разноцветного бумажного фейерверка. Помимо этого, приобрести собираются один генератор тумана, 4 генератора дыма и 20 литров специальной не вызывающей аллергии жидкости для него. На все это из средств бюджетных учреждений планируется потратить 60 тысяч рублей.

Кроме того, для празднования Дня Победы и Дня города объявлены аукционы на услуги по световому оснащению, а также на оказание услуг по озвучиванию общегородских мероприятий. Световое оборудование будет устанавливаться только на площади Ленина, а вот звуковое сразу на трех площадках: на центральной площади, площади Победы и в переулке Релочном.

Для создания световых эффектов будет закуплено 15 наименований специальных приспособлений, в том числе световые и светодиодные приборы полного вращения. Звуковое сопровождение мероприятий будет обеспечено за счет различных профессиональных систем: эквалайзеров, усилителей, райдерных систем и многого другого. На все это из средств бюджетных учреждений будет потрачено 1 150 тысяч рублей.

Как сообщили в управлении культуры городской администрации, указанное оборудование и материалы будут использоваться на открытых городских площадках в ходе официальных торжественных церемоний возложения венков и цветов, массовых праздничных акций и концертов на площади Ленина и площади Победы в мае-июне 2018 года.