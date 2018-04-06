В Приамурье беспилотники с видеокамерами будут искать очаги возгорания и поджигателей

В Приамурье пожарно-спасательные формирования проводят профилактические мероприятия и окарауливание населенных пунктов на случай возникновения очагов возгорания. Для их поиска используются беспилотники. При обнаружении пожаров проводится оперативное тушение.

На особом контроле находится противопожарное состояние сел, которые примыкают к лесным массивам. В рейдах принимают участие спасатели, сотрудники полиции, специалисты лесоохраны и администраций, других учреждений. Специалисты рассказывают жителям о пожароопасной обстановке на территории области, о мерах пожарной безопасности, об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. О действиях в случае возникновения пожара напоминают телефоны вызова экстренных служб и вручают памятки по пожарной безопасности.

На территориях муниципальных образований продолжают работу патрульные, патрульно-маневренные, патрульно-контрольные группы.

В работе спасатели используют беспилотные авиационные системы. С помощью беспилотников проводится мониторинг местности, оценка обстановки, обнаружение очагов пожаров вблизи населенных пунктов, садоводческих участков и труднодоступной местности. На беспилотниках установлены камеры с высоким разрешением, которые помогают спасателям выявлять возгорания на ранней стадии и принимать меры по их ликвидации. В случае обнаружения поджигателя запись с беспилотного аппарата станет доказательством нарушения закона и поможет привлечь виновных к административной или уголовной ответственности, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.