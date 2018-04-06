В Благовещенске легковушка проехала на красный (видео)

В социальных сетях появилось видео очередного нарушения ПДД со стороны автолюбителя в Благовещенске. Легковой автомобиль проехал перекресток на красный сигнал светофора.

По информации очевидцев, инцидент произошел на пересечении улиц Мухина и Красноармейской. Ролик в социальные сети выложили 6 апреля. Наказание за подобные нарушения устанавливает КоАП РФ. Статья 12.12 предусматривает штраф в размере 1 тысячи рублей. Видео: instagram.com/stopham_blg

Просмотров всего: 229

#автохам #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев