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6апреля
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сегодня, 14:05 0

В Благовещенске легковушка проехала на красный (видео)

В Благовещенске легковушка проехала на красный (видео)

В социальных сетях появилось видео очередного нарушения ПДД со стороны автолюбителя в Благовещенске. Легковой автомобиль проехал перекресток на красный сигнал светофора.

По информации очевидцев, инцидент произошел на пересечении улиц Мухина и Красноармейской. Ролик в социальные сети выложили 6 апреля.

Наказание за подобные нарушения устанавливает КоАП РФ. Статья 12.12 предусматривает штраф в размере 1 тысячи рублей.

Видео: instagram.com/stopham_blg

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#автохам #происшествия #транспорт

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