В Китае по-прежнему остаются благовещенские грузовики

В Хэйхэ по-прежнему остаются благовещенские грузовики, которые пятый день не могут вернуться в Благовещенск. Водители рассказали, что за 5 апреля на левый берег смогли уехать около 40 машин. Теперь возникла новая проблема – без очереди едут не только китайские водители, но и российские.

«Сегодня мимо нас проехали 20 машин "Амурагроцентра"», – рассказал корреспонденту ИА "Амур.инфо" благовещенец Андрей. – При этом они приехали вчера».

Раньше, как сообщало ИА «Амур.инфо», проблема возникла между российскими и китайскими перевозчиками. Более двухсот амурчан на порожних грузовиках несколько дней не могут вернуться домой, так как в первую очередь пропускали китайские машины. Местные водители выезжали на встречку, втискивались без очереди и даже угрожали россиянам.

В пятницу, 6 апреля, некоторые из них стоят уже пятый день. Теперь, по их словам, их обгоняют не только китайские водители, но и соотечественники.

По оперативным данным областного министерства ВЭСТиП, 5 апреля через грузовое направление пункта пропуска Благовещенск в оба направления проехали 179 машин. Из них из Китая приехал 91 грузовик. Если верить информации водителей на правом берегу Амура, то почти половина из них были российские.

С учетом ожидания на выпуск с китайского берега большого количества транспорта, все службы пункта пропуска Благовещенск работают в режиме максимального приема транспортных средств. В пятницу, 6 апреля, с утра двумя первыми партиями выпущено равное количество российских и китайских транспортных средств - по 28 с каждой стороны. Также в течение дня на пункте пропуска Хэйхэ работал мэр города. В начале этой недели в адрес мэрии Хэйхэ было направлено соответствующее обращение областного правительства, сообщает пресс-служба министерства ВЭСТиП.