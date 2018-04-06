Стартовал прием заявок на участие в торгово-экономической ярмарке в Хэйхэ

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области объявило о начале приема заявок на участие в выставочной части Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ. Подать заявки российские бизнесмены могут до 20 апреля.

Ярмарка состоится сразу после «АмурЭкспоФорума». Ее проведут с 22 по 24 мая. Место проведения – Международный торговый центр, расположенный на острове Большой Хэйхэ.

Организаторами выставлена квота на 15 организаций, но приоритет будет отдан товаропроизводителям.

Оргкомитет сообщает, что в КНР запрещен провоз мясной и молочной продукции. Компании, которые планируют выставлять продовольственные товары (мед, орехи, масло и другие), должны в обязательном порядке заблаговременно обратиться в территориальное управление Россельхознадзора для получения фитосанитарного (карантинного) сертификата для последующего обмена на вывозной сертификат.

Участникам, попавшим в квоту, бесплатно предоставляются стандартные выставочные места 3×3 метра. Расходы на проезд (покупка билетов на корабль, а также оплата портового сбора на пункте пропуска Хэйхэ – 50 юаней), питание, проживание, а также аренду дополнительного оборудования в период участия в выставке российские участники понесут самостоятельно.

Электронные формы заявок на участие в Выставке размещены на сайте Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум» (expo.amur.info), в разделе «Для участников».

Заполненные и подписанные формы заявок участники могут направлять контактному представителю министерства ВЭСТиП Приамурья Никольскому Дмитрию Игоревичу – консультанту отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей. Телефон (4162) 22-44-15, e-mail: nikolsky@vst.amurobl.ru. Срок – до 20 апреля.