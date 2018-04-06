В Благовещенске скончалась основатель кафедры французского языка БГПУ Верлена Фраер

В Благовещенске ушла из жизни Верлена Фраер – преподаватель БГПУ, основательница кафедры французского языка в вузе, супруги и сподвижницы главного редактора Амурского книжного издательства Марка Либеровича Гофмана. Верлене Львовне было 93 года.

Верлена Фраер – выпускница филфака Киевского университета. Вместе с мужем она приехала в Благовещенск в 1952 году и с тех пор неустанно трудилась для процветания культуры и образования Амурской области. До последних дней Верлена Львовна продолжала учить людей французскому языку, работала над словарями лакун русского и европейских языков, была автором литературного альманаха БГПУ «Амур».

Прощание с Верленой Львовной Фраер состоится 9 апреля с 13:00 до 13:30 в ритуальном зале по адресу: улица Красноармейская, 103.