Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:20 0

В Благовещенске скончалась основатель кафедры французского языка БГПУ Верлена Фраер

В Благовещенске скончалась основатель кафедры французского языка БГПУ Верлена Фраер

В Благовещенске ушла из жизни Верлена Фраер – преподаватель БГПУ, основательница кафедры французского языка в вузе, супруги и сподвижницы главного редактора Амурского книжного издательства Марка Либеровича Гофмана. Верлене Львовне было 93 года.

Верлена Фраер – выпускница филфака Киевского университета. Вместе с мужем она приехала в Благовещенск в 1952 году и с тех пор неустанно трудилась для процветания культуры и образования Амурской области. До последних дней Верлена Львовна продолжала учить людей французскому языку, работала над словарями лакун русского и европейских языков, была автором литературного альманаха БГПУ «Амур».

Прощание с Верленой Львовной Фраер состоится 9 апреля с 13:00 до 13:30 в ритуальном зале по адресу: улица Красноармейская, 103.

Просмотров всего: 768

#жизнь

распечатать

Фотогалерея

Общество

Четыре дня на благовещенские кладбища будут ходить автобусы

Происшествия 6

Найденной в Благовещенске погибшей девушке было 17 лет
Общество

Российский путешественник Антон Кротов приедет в Тынду
Общество 3

Горящим шоколадом заинтересовался Роспотребнадзор

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь