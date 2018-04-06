Юрий Трутнев: ежегодное финансирование программы льготных авиаперелетов сокращается

«Вопрос с авиаперелетами – один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается – и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней», – заявил Юрий Трутнев.

Полпред дал поручение минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития России совместно с ПАО «Аэрофлот» разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления и принять «исчерпывающие меры», сообщается на официальном сайте полпреда.

По данным Росавиации, в 2018 году более 446,7 тысячи пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям. Купить билеты по спецтарифу можно по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах ДФО и перевозку детей в приморский детский центр «Океан». В программе задействованы 7 авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

Воспользоваться льготными билетами могут только определенные пассажиры, подпадающие под категорию льготников: дети и молодежь до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы.

Между тем, сообщается, что Госдума запросит в правительстве информацию о реализации субсидированных билетов для дальневосточников. Парламент принял протокольное поручение, по которому комитет Госдумы по транспорту и строительству получит в правительстве РФ информацию о том, как авиаперевозчики соблюдают порядок реализации субсидированных авиабилетов. Документ был разработан и внесен в парламент депутатом от Амурской области Иваном Абрамовым, сообщает амурское отделение ЛДПР.

Главной проблемой депутат считает сокращение финансирования программы субсидирования авиабилетов между городами Дальнего Востока и европейской частью России. «Как итог – годового запаса субсидий на программу льготных авиаперелетов хватило на несколько дней. Перечень субсидированных маршрутов, кроме московского направления, был расширен. Очевидно, что для этого необходимо было предусмотреть и обеспечить должное финансирование, но этого не произошло. Вопрос увеличения финансовых лимитов в рамках программы субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока будет мною поднят при ближайшем рассмотрении изменений федерального бюджета и эти изменения я буду отстаивать. Надеюсь, что и мои коллеги, депутаты, представляющие Дальний Восток, в этом меня поддержат» – заявил парламентарий.

Ранее в амурском правительстве заявили, что региональный минтранс будет мониторить, сколько амурчан улетело по спецтарифу. Также собирались проверить информацию некоторых амурчан, что перевозчик намеренно придерживает льготные билеты.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» – только она осуществляет перевозку пассажиров по льготным билетам – заявляли, что количество билетов по спецтарифу соответствовало выделенным правительством квотам.