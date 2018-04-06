В Благовещенске автохама поймали на месте правонарушения (видео)

В Благовещенске внедорожник припарковался возле школьного крыльца. Очевидец нарушения немедленно сообщил в полицию. Когда автомобилист отъезжал от школы, его уже встречал экипаж дорожно-патрульной службы.

«Заметил машину, припаркованную прямо возле крыльца школы № 11. Удивился – ну как же так, зачем так делать? Потом увидел, как из школы вышел мужчина – не пожилой, не инвалид, без ребенка – сел за руль и спокойно поехал по тротуару. В этот момент там были прохожие, в основном дети», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидец, сделавший видеозапись.

Неравнодушный горожанин позвонил в полицию и рассказал об увиденном. Когда внедорожник по тротуару выезжал от школы на проезжую часть, там его уже ждал экипаж ДПС. Очевидец сообщил, что мужчину на внедорожнике остановили и оформили совершенное им нарушение правил дорожного движение. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, движение по тротуарам влечет за собой штраф в размере 2 000 рублей.

Сообщения о нарушении правил дорожного движения в Благовещенске принимает дежурная часть областной Госавтоинспекции по номеру: (4162) 42-52-62.