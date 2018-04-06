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6апреля
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сегодня, 12:38 17

В Благовещенске автохама поймали на месте правонарушения (видео)

В Благовещенске автохама поймали на месте правонарушения (видео)

В Благовещенске внедорожник припарковался возле школьного крыльца. Очевидец нарушения немедленно сообщил в полицию. Когда автомобилист отъезжал от школы, его уже встречал экипаж дорожно-патрульной службы.

«Заметил машину, припаркованную прямо возле крыльца школы № 11. Удивился – ну как же так, зачем так делать? Потом увидел, как из школы вышел мужчина – не пожилой, не инвалид, без ребенка – сел за руль и спокойно поехал по тротуару. В этот момент там были прохожие, в основном дети», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидец, сделавший видеозапись.

Неравнодушный горожанин позвонил в полицию и рассказал об увиденном. Когда внедорожник по тротуару выезжал от школы на проезжую часть, там его уже ждал экипаж ДПС. Очевидец сообщил, что мужчину на внедорожнике остановили и оформили совершенное им нарушение правил дорожного движение. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, движение по тротуарам влечет за собой штраф в размере 2 000 рублей.

Сообщения о нарушении правил дорожного движения в Благовещенске принимает дежурная часть областной Госавтоинспекции по номеру: (4162) 42-52-62.

Просмотров всего: 1668

#дети #закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • valdemarushka

    valdemarushka
    1 час назад

    Ну не царское ж это дело- жопень свою 5 метров то нести

  • Rumpelstiltskin

    Rumpelstiltskin
    1 час назад

    ахринеть, ублюдок! Там вон мелкота возле школы носится, не дай бог не заметил бы кого

  • Йосеф

    Йосеф
    1 час назад

    Берега попутал конкретно, в ПДД чётко сказано, что езда по тротуарам разрешена исключительно автомобилям с номерами 001, а он с 002 лезет в калашный ряд.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Пропала страна.

  • Питерский

    Питерский
    52 минуты назад

    Может что то в школу привез тяжелое...

  • PAM

    PAM
    46 минут назад

    002 это мент

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    46 минут назад

    По моему он что то привез...Или его усыпить надо.

  • kwazar.777782

    kwazar.777782
    45 минут назад

    Питерский

    Может что то в школу привез тяжелое...



    Ага - задницу свою привез

  • архаровец77

    архаровец77
    42 минуты назад

    привёз куличи учителям (наверно) а его еще и оштрафовали! Эх.

  • alex 3

    alex 3
    38 минут назад

    PAM002 это мент


    может "дитя гор"?

  • PAM

    PAM
    37 минут назад

    alex 3

    PAM

    002 это мент



    может "дитя гор"?



    обычно менты двойку в нулях тусуют.

  • angry

    angry
    36 минут назад

    срака тяжёлая...

  • MetsNY

    MetsNY
    27 минут назад

    Какие 2тыс? Что за тупой штраф? 20000. У нас сразу у всех отобьет охоту парковаться.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    22 минуты назад

    ПитерскийМожет что то в школу привез тяжелое...


    Для этого есть подъезд специальный

  • Йосеф

    Йосеф
    13 минут назад

    PAM

    alex 3

    PAM

    002 это мент



    может "дитя гор"?


    обычно менты двойку в нулях тусуют.



    а единицу пожарные тусуют?

  • странаворов

    странаворов
    9 минут назад

    штраф, конечно детский. Колеса снять на кер все. И запретить эвакуатору убирать это железо 3 суток. Пусть в этой железной будке поживет, движок поохраняет.

  • headache

    headache
    6 минут назад

    Правильно! Какие 2000р ,сразу устроить над водятелом суд линча. Так сказать показательно чтоб другим неповадно было. И без сомнения там есть специальный подъезд , если конечно он что то тяжёлое привёз. Одним словом хамло.

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