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В Амурском областном суде выберут юриста года

В Амурском областном суде выберут юриста года
Фото: bloknot-stavropol.ru

В Амурском областном суде готовятся к финалу конкурса «Амурский юрист–2018». Он пройдет в субботу, 7 апреля. В финал вышли 14 участников со всего Приамурья – это профессионалы и люди, не имеющие юридического образования, студенты и школьники.

Конкурс стартовал 1 ноября 2017 года. Первый и второй туры провели заочно. Более 50 участников со всего Приамурья выполняли задания на сайте газеты «Знай свои права!». В финал вышли 14 человек, среди них два школьника.

Третий этап пройдет в режиме реального времени. Финалисты будут соревноваться в трех номинациях: «Профессионал» (имеющие юридическое образование), «Учусь быть юристом» (студенты) и «Хочу быть юристом» (взрослые без юридического образования и школьники).

Соревнующиеся примут участие в творческой деловой игре, ответят на вопросы из разных областей права, а также примерят на себя роль судьи. Им нужно будет внимательно выслушать истца и ответчика и вынести решение. А настоящие судьи проверят, насколько взвешенным было решение конкурсанта.

Победители и лауреаты получат дипломы и ценные призы от спонсоров. Организаторами являются Амурская областная автономная некоммерческая организация «Юрист-информ», Арбитражный суд Амурской области, Амурский областной суд, церковь «Новое поколение».

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#конкурсы #суды

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