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сегодня, 12:10 0

Новая мера пресечения для подозреваемых вводится в России

Новая мера пресечения для подозреваемых вводится в России
Фото: www.aif.ru

Госдума приняла закон, предусматривающий введение новой меры пресечения – «Запрет определенных действий». Депутаты приняли его в третьем, окончательном чтении.

Законопроект внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в 2015 году и дополняет Уголовно-процессуальный кодекс статьей о «запрете определенных действий», сообщает РИА Новости.

Новая мера пресечения заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый должен своевременно являться в суд или по вызовам следователя и дознавателя, а также «соблюдать один или несколько запретов».

Обвиняемому или подозреваемому могут запретить общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом, покидать помещение, в котором он живет, управлять транспортными средствами, отправлять и получать почту.

При этом человек, которого коснутся ограничения, по-прежнему сможет пользоваться телефоном для вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб во время ЧС, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем.

Срок применения запрета устанавливает и продлевает суд. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он не может превышать 12 месяцев, по делам о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.

Следить за соблюдением запретов будут специалисты Федеральной службы исполнения наказаний.

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#закон

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