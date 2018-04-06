К юбилею Амурской области можно будет купить сувениры, сделанные в неволе

Фото: 28.fsin.su

Заключенные исправительных учреждений Амурской области изготовят сувенирную продукцию к 160-летию Амурской области. На выставках и ярмарках, приуроченных к юбилею региона, можно будет увидеть изделия из дерева, кожи и металла. Также сувениры из неволи можно будет приобрести.

Начальник отделения организации трудовой занятости спецконтингента Павел Рулин считает, что главной особенностью продукции станет ее эксклюзивность.

«Перед мастерами стоит творческая задача –- отразить в изделиях самобытность Благовещенска и Амурской области. Сувениры могут быть связаны со своеобразием Благовещенска как пограничного города и форпоста России, со знаменитыми палеонтологическими находками на территории области. Это могут быть шкатулки с изображением артиллерийского полукапонира, кожаные браслеты и ключницы, стилизованные под динозавров, фигурки и магниты из дерева и многое другое», – рассказал Павел Рулин.

Решение включить сувениры, изготовленные заключенными в экспозицию выставок и ярмарок, приуроченных к 160-летию Приамурья, было принято на заседании инициативной группы по подготовке юбилейных мероприятий. Мероприятие прошло в управлении культуры городской администрации. Также прозвучало, что изделия, изготовленные в учреждениях амурского УФСИН, передадут для реализации областному музею и Дому ремёсел.

Ранее к осужденным уже обращались за помощью в изготовлении оригинальных изделий для нужд города. В 2016 году они сделали для ДВОКУ макет стенобитного орудия. В 2017 году в ИК-2 выполнили заказ на производство мебели для оформления исторического макета первого поселения русских на Дальнем Востоке – Албазинского острога. Для оформления интерьера исторической части павильона на участке деревообработки исправительной колонии изготовили 70 единиц мебели, стилизованной под старину: столы, стулья, лавки, витрины, стеллажи, выставочные горки и подиумы.

В амурском УФСИН считают, что выполнение подобных необычных заказов способствует формированию трудовых навыков и умений у осужденных, развитию у них психологической готовности и потребности трудиться с пользой для общества. А также помогает реализации их творческих возможностей и формированию морально-нравственных ценностей.

Фото: 28.fsin.su