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сегодня, 12:27 13

К юбилею Амурской области можно будет купить сувениры, сделанные в неволе

К юбилею Амурской области можно будет купить сувениры, сделанные в неволе
Фото: 28.fsin.su

Заключенные исправительных учреждений Амурской области изготовят сувенирную продукцию к 160-летию Амурской области. На выставках и ярмарках, приуроченных к юбилею региона, можно будет увидеть изделия из дерева, кожи и металла. Также сувениры из неволи можно будет приобрести.

Начальник отделения организации трудовой занятости спецконтингента Павел Рулин считает, что главной особенностью продукции станет ее эксклюзивность.

«Перед мастерами стоит творческая задача –- отразить в изделиях самобытность Благовещенска и Амурской области. Сувениры могут быть связаны со своеобразием Благовещенска как пограничного города и форпоста России, со знаменитыми палеонтологическими находками на территории области. Это могут быть шкатулки с изображением артиллерийского полукапонира, кожаные браслеты и ключницы, стилизованные под динозавров, фигурки и магниты из дерева и многое другое», – рассказал Павел Рулин.

Решение включить сувениры, изготовленные заключенными в экспозицию выставок и ярмарок, приуроченных к 160-летию Приамурья, было принято на заседании инициативной группы по подготовке юбилейных мероприятий. Мероприятие прошло в управлении культуры городской администрации. Также прозвучало, что изделия, изготовленные в учреждениях амурского УФСИН, передадут для реализации областному музею и Дому ремёсел.

Ранее к осужденным уже обращались за помощью в изготовлении оригинальных изделий для нужд города. В 2016 году они сделали для ДВОКУ макет стенобитного орудия. В 2017 году в ИК-2 выполнили заказ на производство мебели для оформления исторического макета первого поселения русских на Дальнем Востоке – Албазинского острога. Для оформления интерьера исторической части павильона на участке деревообработки исправительной колонии изготовили 70 единиц мебели, стилизованной под старину: столы, стулья, лавки, витрины, стеллажи, выставочные горки и подиумы.

В амурском УФСИН считают, что выполнение подобных необычных заказов способствует формированию трудовых навыков и умений у осужденных, развитию у них психологической готовности и потребности трудиться с пользой для общества. А также помогает реализации их творческих возможностей и формированию морально-нравственных ценностей.

Фото: 28.fsin.su

Просмотров всего: 925

#история #культура #память #праздники

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    вот только к дню города такого и не хватало-Таганкааааа зачем сгубила ты меняяя

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    плохая карма у этих поделок....))))

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    а у журналистов -топикстартеров плохое образование...

    Можно корявее писать, да некуда.

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    inoy

    плохая карма у этих поделок....))))



    Не хотела бы иметь в доме такую вещь, отрицательная энергия неволи)

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Иногда такие шедевры попадаются, удивительно какие там мастера сидят. Шахматы, нарды, домино. Главное материал хороший нужен.

  • Баловник

    Баловник
    1 час назад

    Материал-хлеб?

  • Mark758

    Mark758
    1 час назад

    Классные поделки. Мигуля делал;-)

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Леонидова

    inoy

    плохая карма у этих поделок....))))



    Не хотела бы иметь в доме такую вещь, отрицательная энергия неволи)



    Глупости все это. Когда вещь в дом несем, много мы знаем о том, с какой "энергетикой", каким прошлым, какими мыслями человек ее изготовил? "Энергетика вещей" - что-то за пределами научного и рационального: "овощи тоже плачут"

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Mark758

    Классные поделки. Мигуля делал;-)



    Святая наивность...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Myxira

    Леонидова

    inoy

    плохая карма у этих поделок....))))



    Не хотела бы иметь в доме такую вещь, отрицательная энергия неволи)



    Глупости все это. Когда вещь в дом несем, много мы знаем о том, с какой "энергетикой", каким прошлым, какими мыслями человек ее изготовил? "Энергетика вещей" - что-то за пределами научного и рационального: "овощи тоже плачут"



    C какой энергетикой китайцы весь мир обувают - одевают))), задумался...

  • бусяка

    бусяка
    1 час назад

    я бы купила шкатулочку

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    vertex





    C какой энергетикой китайцы весь мир обувают - одевают))), задумался...



    Они много чего делают, поэтому пофик, поэтому и долговечность хромает



  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ЛайКа

    vertex



    C какой энергетикой китайцы весь мир обувают - одевают))), задумался...



    Они много чего делают, поэтому пофик, поэтому и долговечность хромает



    Ну не скажите, футболка, причем хорошего китайского качества и куртка, купленные в 1994 году, вполне хорошо выглядят.

    Не чета современным "Турциям" и прочим)))

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