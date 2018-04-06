Дорога, по которой возят материалы к строящемуся мосту через Амур, покрылась буграми

При транспортировке стройматериалов по автомобильным дорогам, задействованным при строительстве пограничного мостового перехода через реку Амур, был разрушен участок между Заречным и Гродеково. Перевозка материалов приостановлена до тех пор, пока специалисты не восстановят дорогу.

При строительстве моста в транспортную схему доставки материалов на объект вошли автомобильные дороги общего пользования регионального значения: подъезд к поселку Зазейский протяженностью 10,8 километра; Заречный – Муравьевка – Константиновка протяженность 15 километров, подъезд к селу Владимировка протяженностью 6,5 километра.

В итоге из-за раннего потепления и выпадения обильных осадков дорожное полотно начало деформироваться, на некоторых участках появились бугры и трещины.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по участкам автомобильных дорог общего пользования регионального значения, задействованных при строительстве мостового перехода, минтранстроем и ГКУ "Амурупрадор" были остановлены работы по вывозке инертных материалов. Подрядными организациями собственными силами производятся работы по ликвидации мест пучинообразований и поддержанию покрытия в проезжем состоянии», – сообщили в минтрастрое области.

Ввод сдачи объекта в эксплуатацию намечен декабрь 2019 года. Начало работ по восстановлению участков дорог запланировано на июнь 2019 года. В рамках восстановления будет выполнен комплекс мероприятий по устройству асфальтобетонного покрытия.