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сегодня, 12:10 5

Дорога, по которой возят материалы к строящемуся мосту через Амур, покрылась буграми

Дорога, по которой возят материалы к строящемуся мосту через Амур, покрылась буграми

При транспортировке стройматериалов по автомобильным дорогам, задействованным при строительстве пограничного мостового перехода через реку Амур, был разрушен участок между Заречным и Гродеково. Перевозка материалов приостановлена до тех пор, пока специалисты не восстановят дорогу.

При строительстве моста в транспортную схему доставки материалов на объект вошли автомобильные дороги общего пользования регионального значения: подъезд к поселку Зазейский протяженностью 10,8 километра; Заречный – Муравьевка – Константиновка протяженность 15 километров, подъезд к селу Владимировка протяженностью 6,5 километра.

В итоге из-за раннего потепления и выпадения обильных осадков дорожное полотно начало деформироваться, на некоторых участках появились бугры и трещины.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по участкам автомобильных дорог общего пользования регионального значения, задействованных при строительстве мостового перехода, минтранстроем и ГКУ "Амурупрадор" были остановлены работы по вывозке инертных материалов. Подрядными организациями собственными силами производятся работы по ликвидации мест пучинообразований и поддержанию покрытия в проезжем состоянии», – сообщили в минтрастрое области.

Ввод сдачи объекта в эксплуатацию намечен декабрь 2019 года. Начало работ по восстановлению участков дорог запланировано на июнь 2019 года. В рамках восстановления будет выполнен комплекс мероприятий по устройству асфальтобетонного покрытия.

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#строительство #транспорт

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Комментарии
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  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    2 часа назад

    По городу асфальт растаял вместе со снегом, а место он просто пропал большими латками, и ничего))

  • Кот Бегемот

    Кот Бегемот
    59 минут назад

    Дааа! Вот это новость!

  • vertex

    vertex
    58 минут назад

    Данное восстановление, тоже китайские банки оплачивать будут?

  • PAM

    PAM
    35 минут назад

    Приезжайте к нам, у нас много таких дорог )))

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    36 секунд назад

    А там была дорога?Там направление всегда было с буграми и ямами!

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