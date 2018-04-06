Дым от пожаров в Амурской области накрыл Хабаровск

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Есть Хабаровском крае и свои возгорания, но они не столь масштабны.

«Согласно спутниковому мониторингу, только за вчерашний день в Хабаровском крае зафиксировано 98 термических аномалий, большинство из них – в южных районах. У нас есть сутки их проверить и устранить. Ситуацию осложняет пожароопасная ситуация в соседних регионах, особенно в Амурской области. Вчера на помощь нашим коллегам на вертолете Ми-26 вылетел личный состав Амурского спасательного центра МЧС в количестве 30 человек. Большинство пожаров продолжают возникать из-за сухой растительности», – рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Со 2 апреля в Хабаровском крае официально начался пожароопасный сезон. За прошедшие сутки здесь действовало три лесных пожара, два из них на площади 17 гектаров удалось локализовать.