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сегодня, 11:36 1

Дым от пожаров в Амурской области накрыл Хабаровск

Дым от пожаров в Амурской области накрыл Хабаровск
Фото: www.amurnews.ru

Утром 6 апреля во всех районах Хабаровска висела дымовая завеса. Дым в столицу края идет из Амурской области и ЕАО, где полыхают природные пожары. Об этом порталу «Губерния» сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Есть Хабаровском крае и свои возгорания, но они не столь масштабны.

«Согласно спутниковому мониторингу, только за вчерашний день в Хабаровском крае зафиксировано 98 термических аномалий, большинство из них – в южных районах. У нас есть сутки их проверить и устранить. Ситуацию осложняет пожароопасная ситуация в соседних регионах, особенно в Амурской области. Вчера на помощь нашим коллегам на вертолете Ми-26 вылетел личный состав Амурского спасательного центра МЧС в количестве 30 человек. Большинство пожаров продолжают возникать из-за сухой растительности», – рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Со 2 апреля в Хабаровском крае официально начался пожароопасный сезон. За прошедшие сутки здесь действовало три лесных пожара, два из них на площади 17 гектаров удалось локализовать.

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#Дальний Восток #пожары

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    45 минут назад

    а фото Тынды, а не Хабаровска

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