Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:26 0

Школьников Циолковского сфотографировали из космоса

Школьников Циолковского сфотографировали из космоса

Учеников аэрокосмического класса школы № 7 Циолковского сфотографировали из космоса космические аппараты. Так ребята приняли участие в подготовке к празднованию 20-летнего юбилея Международной космической станции.

Учащиеся позировали на фоне огромной надписи «МКС 20» и нарисованного рядом логотипа аэрокосмического класса. Надписи были нанесены на территории промышленной строительно-эксплуатационной базы по техническому заданию: высота букв была 10 метров, а ширина линии – более полутора метров.

Таким образом ученики аэрокосмического класса совместно с филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» приняли участие в космической фотосессии «Внимание! Вас снимает спутник!». Фотосессия была организована Роскосмосом, Международной ассоциацией участников космической деятельности и компанией РИСКАТ в рамках празднования 20-летнего юбилея Международной космической станции.

Рисунок вместе со школьниками сняли российские космические аппараты «Ресурс П» и «Аист». Помимо Амурской области, в съемке участвовали ещё семь регионов, сообщает пресс-службы ФГУП «ЦЭНКИ».

Просмотров всего: 540

#дети #конкурсы #космодром #космос

распечатать


Происшествия 17

В Благовещенске автохама поймали на месте правонарушения (видео)
Общество

В Амурском областном суде выберут юриста года
Спорт 2

Юные благовещенские баскетболисты прошли в финал чемпионата России
Спорт 1

Юный боец из Белогорска победил на первенстве России по рукопашному бою
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь