Школьников Циолковского сфотографировали из космоса

Учеников аэрокосмического класса школы № 7 Циолковского сфотографировали из космоса космические аппараты. Так ребята приняли участие в подготовке к празднованию 20-летнего юбилея Международной космической станции.

Учащиеся позировали на фоне огромной надписи «МКС 20» и нарисованного рядом логотипа аэрокосмического класса. Надписи были нанесены на территории промышленной строительно-эксплуатационной базы по техническому заданию: высота букв была 10 метров, а ширина линии – более полутора метров.

Таким образом ученики аэрокосмического класса совместно с филиалом ФГУП «ЦЭНКИ» – КЦ «Восточный» приняли участие в космической фотосессии «Внимание! Вас снимает спутник!». Фотосессия была организована Роскосмосом, Международной ассоциацией участников космической деятельности и компанией РИСКАТ в рамках празднования 20-летнего юбилея Международной космической станции.

Рисунок вместе со школьниками сняли российские космические аппараты «Ресурс П» и «Аист». Помимо Амурской области, в съемке участвовали ещё семь регионов, сообщает пресс-службы ФГУП «ЦЭНКИ».