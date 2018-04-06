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В провинции Хэйлунцзян сменилось руководство: назначены новый губернатор и мэр Харбина

В провинции Хэйлунцзян сменилось руководство: назначены новый губернатор и мэр Харбина
Фото: russian.dbw.cn

В провинции Хэйлунцзян произошла смена власти. Председатель правительства провинции Лу Хао ушел в отставку, исполняющим обязанности стал Ван Вэньтао. Мэром крупнейшего города провинции – Харбин – стал Сунь Чжэ, сообщает сайт «Партнеры».

На второй сессии постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян 13-го созыва Ван Вэньтао был назначен заместителем председателя и исполняющим обязанности председателя правительства этой провинции. На сессии также было принято решение удовлетворить заявление председателя провинции Лу Хао об отставке. На третьем заседании Собрания народных представителей города Харбина Сунь Чжэ был избран главой Народного правительства города Харбина.

Ван Вэньтао родился в 1964 году в городе Наньтун, расположенном в провинции Цзянсу в Восточном Китае.

ИА «Regnum» сообщает, что в конце марта, после завершения 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей, в Китае начались перестановки среди руководителей ведомств, регионов и партийных организаций. В частности, был избран новый председатель Всекитайской федерации профсоюзов (ВФП) Ван Дунмин.

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#Дальний Восток #Китай

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